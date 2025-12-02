CARBIOS und Wankai New Materials unterzeichnen eine verbindliche Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz der CARBIOS PET-Biorecycling-Technologie in Asien

Clermont-Ferrand (Frankreich), 2. Dezember 2025 (8:45 Uhr MEZ). Im Einklang mit der am 6. November 2025 unterzeichneten Vereinbarung1 geben CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB) und Wankai New Materials („Wankai“), eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Zhink Group2, dem drittgrößten PET-Hersteller in China und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft für den industriellen Einsatz der CARBIOS PET-Biorecycling-Technologie in Asien bekannt. Der erste Schritt dieser Vereinbarung ist der Bau einer Anlage für das biologische Recycling von PET in China.

Am 2. Dezember 2025 unterzeichneten die beiden Unternehmen den Gesellschaftervertrag für ein Joint Venture zum Bau und Betrieb einer ersten PET-Biorecyclinganlage in China mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen.

Wankai wird mit einem Anteil von 70% der Mehrheitsaktionär dieses Unternehmens sein, während CARBIOS die restlichen 30% halten wird. Die Finanzierung des Baus der Anlage, deren Kosten auf 115 Millionen Euro geschätzt werden, erfolgt zu 30% aus Eigenkapital und zu 70% durch Fremdkapital, wobei sämtliche Verbindlichkeiten von Wankai abgesichert werden.

Die Anlage wird in Haining (Provinz Zhejiang) auf einem von Wankai zur Verfügung gestellten Gelände erbaut. Das Bauland verfügt bereits über die erforderliche Infrastruktur (Ausrüstung, Abfallbehandlung usw.), wodurch die Investitionskosten niedrig gehalten werden. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2027 erfolgen.

CARBIOS und Wankai haben sich am 2. Dezember 2025 auch auf eine Lizenzvereinbarung geeinigt, die CARBIOS dem Joint Venture bei seiner Gründung erteilen wird.

CARBIOS und Wankai haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft verpflichtet, mit dem Ziel, mehrere PET-Biorecyclinganlagen in Asien zu bauen und zu betreiben. CARBIOS räumt Wankai für drei Jahre die Exklusivrechte an seiner PET-Depolymerisationstechnologie in Asien ein, vorbehaltlich der Unterzeichnung von Lizenzverträgen mit Wankai über eine zusätzliche Kapazität von mindestens 100.000 Tonnen pro Jahr. Diese Laufzeit verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn weitere Lizenzen für mindestens 200.000 Tonnen pro Jahr an zusätzlicher Kapazität abgeschlossen werden.

Zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, hat sich Wankai verpflichtet, bis zum 2. Juni 2026 eine zweckgebundene Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen Euro am Aktienkapital von CARBIOS S.A. zu zeichnen3. Die Zahlung erfolgt auf Basis eines Ausgabepreises von 8,0947 Euro pro Aktie, entsprechend dem volumengewichteten Durchschnitt der letzten fünf Handelstage vor dem 1. Dezember 2025, abzüglich eines Abschlags von 10%.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS: „Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert den Beginn einer wichtigen strategischen Partnerschaft mit der Zhink Group. Gemeinsam machen wir einen entscheidenden Schritt, um die internationale Markteinführung unserer Technologie - einer Schlüsselinnovation im Kampf gegen die Plastikverschmutzung - zu beschleunigen. Damit erreichen wir einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung unseres Lizenzmodell und leisten gemeinsam einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.”

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien – für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA – werden derzeit auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau die industrielle Biorecycling-Anlage des Unternehmens soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp™-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten, deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („AMF“) eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht, der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

1 https://www.carbios.com/newsroom/en/carbios-and-wankai-new-materials-a-subsidiary-of-zhink-group-are-committed-to-the-large-scale-deployment-of-carbios-pet-biorecycling-technology-in-asia/

2 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen Stock Exchange notiertes Unternehmen (Aktiencode: 301216).

3 Als Ergebnis dieser Investition kann Wankai einen Vertreter in den Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Der Abschluss dieser Investition unterliegt der Genehmigung durch die Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden in China.

