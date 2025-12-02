CARBIOS et Wankai New Materials signent l’accord définitif constitutif d’un partenariat stratégique pour déployer à très grande échelle la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie

Clermont-Ferrand (France), 2 décembre 2025 (08h45 CET). Conformément à l’engagement signé le 6 novembre 20251, CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB) et Wankai New Materials (« Wankai »), une filiale cotée2 du Groupe Zhink, 3e producteur de PET en Chine et 4e à l’échelle mondiale, annoncent la signature de l’accord définitif constitutif d’un partenariat stratégique pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie, avec comme première étape la construction d’une usine de biorecyclage du PET en Chine.

Les deux sociétés ont signé le 2 décembre 2025 le pacte d’actionnaires de leur société commune, dédiée à la construction et à l’exploitation d’une première usine de biorecyclage du PET en Chine, d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET.





Wankai sera l’actionnaire majoritaire de cette société avec une détention de 70% du capital, les 30% restants étant détenus par CARBIOS. Le financement de la construction de l’usine dont le montant est évalué à 115 millions d’euros sera assuré à hauteur de 30 % par des capitaux propres et 70 % par de l’endettement, l’ensemble de la dette étant garantie par Wankai.





L’usine sera située à Haining (province du Zhejiang) sur un site mis à disposition par Wankai, déjà équipé des infrastructures (équipements, traitements des déchets, …), permettant de réduire le coût de l’investissement. La construction de l’usine devrait débuter au cours du premier trimestre 2026, avec pour objectif une mise en service d’ici le premier trimestre 2027.





CARBIOS et Wankai ont également validé le 2 décembre 2025 le contrat de licence, qui sera octroyé par CARBIOS à la société commune dès sa constitution.





CARBIOS et Wankai se sont engagés sur le long terme avec l’ambition de construire et exploiter plusieurs usines de biorecyclage du PET en Asie. CARBIOS s’engage à licencier exclusivement sa technologie de dépolymérisation du PET en Asie à Wankai pour une durée de trois ans, sous réserve de signatures avec ce dernier de licences d’au moins 100 kt par an de capacité additionnelle. Cette durée sera prolongée par périodes de cinq ans si des licences supplémentaires d’au moins 200 kt par an de capacité additionnelle sont signées.





Afin de renforcer le partenariat stratégique entre les deux sociétés, Wankai s’est engagé à souscrire, avant le 2 juin 2026, à une augmentation de capital dédiée d’un montant de 5 millions d'euros dans le capital social de CARBIOS S.A.3, libérée sur la base d’un prix d’émission par action de 8,0947 euros, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cinq derniers jours de bourse précédant le 1er décembre 2025, diminuée d’une décote de 10 %.





Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « La signature de cet accord marque la réalisation d’un partenariat stratégique d’envergure avec le Groupe Zhink. Nous franchissons une étape décisive pour accélérer le déploiement international de notre technologie, une innovation clé dans la lutte contre la pollution plastique. C’est un jalon majeur pour concrétiser notre modèle de licence : ensemble, nous allons contribuer à un avenir plus durable. »

2 Wankai New Materials est une société cotée au Shenzhen Stock Exchange (stock code:301216)

3 A raison de cet investissement, Wankai pourrait désigner un représentant au Conseil d'administration de CARBIOS. La réalisation de cet investissement sera soumise aux autorisations administratives et réglementaires en Chine.

Pièce jointe