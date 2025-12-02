Eesti Energia tütarettevõte, Enefit Green, müüb Tolpanvaara tuulepargi Soomes

Enefit Green AS sõlmis siduva lepingu oma Soomes asuva Tolpanvaara maismaatuulepargi võõrandamiseks ettevõttele TD Greystone Infrastructure Fund ja Rabbalshede Kraft AB. Tehing on oluline strateegiline samm mis võimaldab Enefit Greenil keskenduda koduturgudele Baltikumis ja Poolas.

Tehingu väärtus on ligikaudu 83 miljonit eurot.

Tolpanvaara tuulepargi võimsus on 72 MW. Park asub umbes 30 kilomeetri kaugusel Pudasjärvist riigimaal mida haldab Metsähallitus. Park koosneb 13 Nordexi tuulikust ning suudab toota ligi 250 GWh taastuvelektrit aastas. Enefit Green tegi lõpliku investeerimisotsuse 2021. aasta detsembris ning tuulepark valmis 2024. aasta kevadel.



