Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 2.12.2025, klo 10.00
Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Satu Otala
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132254/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-01
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800205
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 3.72 EUR
(2): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 3.61 EUR
(3): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 3.6 EUR
(4): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 3.68 EUR
(5): Volyymi: 734 Yksikköhinta: 3.6 EUR
(6): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.6 EUR
(7): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 3.68 EUR
(8): Volyymi: 4500 Yksikköhinta: 3.61 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 10098 Keskihinta: 3.63192 EUR
