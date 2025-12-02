Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet

Ilkka Oyj                               Johdon liiketoimet, 2.12.2025, klo 10.02


Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Satu Otala
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132248/5/4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-01
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800197
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(2): Volyymi: 1252 Yksikköhinta: 4.48 EUR
(3): Volyymi: 1943 Yksikköhinta: 4.38 EUR


Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 3445 Keskihinta: 4.42215 EUR


ILKKA OYJ


JAKELU
Nasdaq Helsinki
www.ilkka.com

Ilkka lyhyesti
Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja. 


