Virtune accelererar sin satsning i Norge och tar in Petter Northug som ambassadör

Stockholm, den 2 december 2025 – Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar att man tar nästa steg i sin nordiska expansion och stärker sin närvaro i Norge för sina börshandlade produkter (ETP). I samband med satsningen inleder Virtune ett samarbete med skidlegendaren Petter Northug, som blir Virtunes nya ambassadör. Målet är att möta den växande efterfrågan bland norska investerare och göra kryptotillgångar mer tillgängliga och begripliga.

Virtune är en ledande svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar. Bolaget har vuxit snabbt i Norden och ser en utökad satsning i Norge som en naturlig fortsättning. Ambitionen är att ge både privata och professionella investerare en tryggare och reglerad väg in i kryptotillgångar.

– Jag har följt den här marknaden länge och uppskattar att Virtune gör det enkelt, transparent och anpassat även för vanliga investerare. Intresset är stort i Norge och jag tror att tiden är helt rätt för en större satsning, säger Petter Northug.

Samarbetet innebär att Northug kommer att synas i Virtunes kommunikation under lanseringen och delta i aktiviteter under året.

– Petter är en profil som de flesta norrmän och svenskar känner till. Han är tydlig, engagerad och genuint intresserad av att förstå saker på djupet. Det passar oss perfekt. Vi är övertygade om att samarbetet kommer bidra till att fler förstår kryptomarknaden och hur man kan investera på ett enkelt och säkert sätt genom Virtunes produkter, säger Christopher Kock, vd på Virtune.

Virtune intensifierar sin närvaro i Norge och räknar med ett växande intresse för reglerade och lättillgängliga investeringsprodukter inom krypto. Under de kommande månaderna planeras flera initiativ kopplade till etableringen.

– Kryptomarknaden har uppvisat en hel del volatilitet de senaste månaderna, och det möjliggör för långsiktiga investerare att börja ta positioner stegvis. I en sådan miljö är det extra värdefullt med enkla och reglerade investeringsprodukter som gör det möjligt att investera metodiskt utan att själv behöva hantera tekniken bakom, säger Christopher Kock, vd för Virtune.

Om Virtune

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av 100% fysiskt backade ETP:er. Bolaget har haft en snabb tillväxt i Norden sedan lanseringen av sin första ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2023. Idag förvaltar Virtune över 3,2 miljarder kronor i tillgångar och har fått förtroende från mer än 150 000 institutionella och privata investerare. Sedan starten har Virtune haft investerarskydd, transparens och innovation som kärnvärden – med en stark vilja att utbilda marknaden om kryptotillgångar och ETP:er.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.