RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2025-12-02
Start date2025-12-03
Maturity date2025-12-10
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn556.0
Total bid amount, SEK bn416.0
Accepted volume, SEK bn416.0
Number of bids12
Percentage allotted, %100.00



