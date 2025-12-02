Suspension i forbindelse med fusion

I forbindelse med fusion den 4. december 2025 af PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR, vil handelen i klassen blive suspenderet fra og med den 3. december 2025 til og med den 4. december 2025.
|ISIN
|DK0061274602
|Fond
|PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
|Suspenderingsdato
|3. december 2025 - 4. december 2025
Handelen vil ligeledes blive suspenderet i den fortsættende klasse PP Capital - BASIS, kl n EUR fra og med den 4. december 2025 til og med den 5. december 2025.
|ISIN
|DK0061137452
|Fond
|PP Capital - BASIS, kl n EUR
|Suspenderingsdato
|4. december 2025 - 5. december 2025
Ombytningsforholdet beregnes den 4. december 2025 og offentliggøres den 5. december 2025.
Andele i PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR vil blive ombyttet til PP Capital – BASIS, kl n EUR i investors depot den 10. december 2025.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S