Suspension i forbindelse med fusion

I forbindelse med fusion den 4. december 2025 af PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR, vil handelen i klassen blive suspenderet fra og med den 3. december 2025 til og med den 4. december 2025.

ISINDK0061274602
FondPP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
Suspenderingsdato3. december 2025 - 4. december 2025

Handelen vil ligeledes blive suspenderet i den fortsættende klasse PP Capital - BASIS, kl n EUR fra og med den 4. december 2025 til og med den 5. december 2025.

ISINDK0061137452
FondPP Capital - BASIS, kl n EUR
Suspenderingsdato4. december 2025 - 5. december 2025

Ombytningsforholdet beregnes den 4. december 2025 og offentliggøres den 5. december 2025.

Andele i PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR vil blive ombyttet til PP Capital – BASIS, kl n EUR i investors depot den 10. december 2025.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør   
Fundmarket A/S


