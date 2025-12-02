Die ROCKWOOL Group startet eine inspirierende neue Markenkampagne unter dem Motto „If it’s worth building” (Dafür bauen wir)

HEDEHUSENE, Dänemark, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL-Produkte stehen seit jeher für hohe Qualität und zuverlässigen Schutz der gebauten Umwelt, in der Menschen leben, lernen, spielen und sich erholen. Die neue Markenkampagne rückt diese Orte und die Menschen, die Tag für Tag dort leben, in den Mittelpunkt – so, wie es sein sollte. Hier geht es darum, Menschen zu schützen, widerstandsfähig zu sein und das Leben der Menschen zu verbessern.

Genau das ist der Grundgedanke des neuen Slogans: Diejenigen, die uns alles bedeuten, verdienen nur das Beste. Sie verdienen ROCKWOOL.

Mirella Vitale, Chief Marketing Officer bei ROCKWOOL, kommentiert: „Bei ROCKWOOL waren wir schon immer davon überzeugt, dass wir das schützen müssen, was wirklich wichtig ist – unsere Familien, unser Zuhause, unseren Lebensunterhalt und die Welt, in der wir leben. Unsere Produktlösungen bieten Sicherheit, Komfort und Sorgenfreiheit. Besser kann man den Zweck und die Mission von ROCKWOOL in dieser Welt nicht beschreiben. Deshalb vertreten wir auch den folgenden Grundsatz: Wenn etwas bauenswert ist, dann verdient es auch das Beste. Es verdient ROCKWOOL.“

Vor dem Hintergrund strengerer Vorschriften und Kundenanforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, CO2-Emissionen, Brandschutz, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit kommt die Kampagne gerade zum richtigen Zeitpunkt, um auf die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren.

Mirella Vitale ergänzt: „Die Einführung eines neuen Slogans ist für jede Marke ein bedeutender Moment – und für ROCKWOOL ist der Zeitpunkt ideal. Die Erwartungen an sicherere, widerstandsfähigere und energieeffizientere Gebäude steigen stetig. In ganz Europa wächst das Bewusstsein, dass Renovierungen unerlässlich sind, und wir beobachten eine deutliche Verlagerung hin zu nicht brennbaren, hochleistungsfähigen Materialien. Mit unserem neuen Slogan positionieren wir uns in diesem sich wandelnden Umfeld und etablieren ROCKWOOL als die Marke, die moderne Widerstandsfähigkeit und modernes Wohnen miteinander verbindet.“

Der Start der Kampagne umfasst ein inspirierendes und bewegendes Video sowie weitere Materialien, die zunächst in Nordamerika und ausgewählten europäischen Märkten über verschiedene Social-Media-Kanäle präsentiert werden, gefolgt von einer breiter angelegten Markenkampagne im Jahr 2026.

Über die ROCKWOOL Group

Die ROCKWOOL Group setzt sich dafür ein, das Leben aller Menschen zu bereichern, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir unterstützen unsere Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung vieler der größten Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit – von Energieverbrauch und Lärmemissionen bis hin zu Brandschutz, Schutz vor Wasserknappheit und Überschwemmungen. Unsere Produktpalette spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere Stakeholder dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vollständig recycelbares, vielseitiges Material. Es bildet die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb. Mit mehr als 12.700 engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120 Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle – von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und Offshore-Bereich.

Medienkontakt

Rasmus Windfeld

Director, Group Media Relations

Mobiltelefon: +45 4044 6060

E-Mail: rasmus.windfeld@rockwool.com