ROCKWOOL Group lance une nouvelle campagne de marque inspirante avec le slogan : « If it’s worth building »

HEDEHUSENE, Danemark, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les produits ROCKWOOL sont depuis longtemps réputés pour leur haute qualité et leurs performances fiables dans la protection des environnements bâtis où les gens vivent, apprennent, jouent et se reposent. La nouvelle campagne de marque met ces lieux, et les personnes qui y vivent au quotidien, au premier plan, là où ils doivent être. Elle a pour objectif de protéger les personnes, d’être résiliente et de faire une différence dans la vie des gens.

C’est précisément l’esprit du nouveau slogan : celles et ceux qui comptent le plus pour nous méritent ce qu’il y a de meilleur. Ils méritent ROCKWOOL.

Mirella Vitale, directrice marketing de ROCKWOOL, a déclaré : « Chez ROCKWOOL, nous avons toujours cru qu’il était essentiel de protéger ce qui compte vraiment – nos familles, nos foyers, nos moyens de subsistance et le monde dans lequel nous vivons. Nos solutions produits offrent sécurité, confort et sérénité. Cette approche reflète parfaitement l’essence de la mission et de l’objectif de ROCKWOOL dans ce monde. C’est aussi pourquoi nous pensons que si un projet mérite d’être construit, il mérite ce qu’il y a de meilleur. Il mérite ROCKWOOL ».

Dans un contexte de réglementations et d’exigences clients de plus en plus strictes en matière d’efficacité énergétique, d’émissions carbone, de sécurité incendie, de performance environnementale et de résilience, le lancement de cette campagne arrive également à un moment particulièrement opportun pour répondre à l’évolution du marché.

Mirella Vitale a souligné : « Le lancement d’un nouveau slogan est un moment important pour toute marque, et le timing est idéal pour ROCKWOOL. Les attentes en matière de bâtiments plus sûrs, plus résilients et plus efficaces énergétiquement augmentent rapidement. Partout en Europe, la rénovation est de plus en plus reconnue comme une priorité, et nous observons une nette transition vers des matériaux non combustibles et haute performance. Notre nouveau slogan nous permet de nous démarquer dans ce paysage en mutation et positionne ROCKWOOL comme la marque qui associe résilience moderne et qualité de vie contemporaine. »

Le lancement de la campagne comprendra une vidéo inspirante et émouvante, ainsi que d’autres contenus diffusés dans le cadre d’un dispositif multicanal sur les réseaux sociaux, dans un premier temps en Amérique du Nord et sur certains marchés européens, avant une initiative de campagne de marque plus large en 2026.



À propos de ROCKWOOL Group

Au sein du ROCKWOOL Group, nous nous engageons à améliorer la vie de tous ceux qui utilisent nos produits et services. Nous aidons nos clients et nos communautés à relever plusieurs des grands défis actuels en matière de développement durable, de la consommation d’énergie et de la pollution sonore à la résistance aux incendies, en passant par la pénurie d’eau et les inondations. Tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur propre empreinte carbone, notre gamme de produits reflète les besoins divers du monde.

La laine de roche est un matériau polyvalent entièrement recyclable qui constitue le cœur de toutes nos activités. Avec près de 12 700 collaborateurs dévoués présents dans 40 pays et vendant dans plus de 120 pays, nous sommes le leader mondial des produits en laine de roche, de l’isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des systèmes de revêtement extérieur aux solutions horticoles, en passant par les fibres techniques à usage industriel et l’isolation pour les industries de transformation ainsi que pour les secteurs maritimes et offshore.

Contact médias

Rasmus Windfeld

Directeur, relations presse du groupe

Tél. : +45 4044 6060

E-mail : rasmus.windfeld@rockwool.com