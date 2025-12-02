Milepost förvärvar Enkla Elbolagets laddstationer för vardagsladdning

STOCKHOLM, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, förvärvar Enkla Elbolagets laddstationer för eldrivna fordon.

Enkla Elbolaget är ett elbolag som erbjuder elavtal för både konsument och företag. Enkla har kunder i hela Sverige och erbjuder elavtal för både privatpersoner och företag. Sedan 2015 har de även drivit laddstationer för laddning av elbilar i Karlshamns, Kristianstads och Ronnebys kommuner.

Milepost och Enkla Elbolaget har nu slutit ett avtal där Milepost förvärvar samtliga av Enkla Elbolagets anläggningar i dessa 3 kommuner. Anläggningarna används för vardagsladdning och gör det möjligt för kunderna att ladda sina elfordon där de bor, arbetar eller besöker.

Milepost kommer nu att integrera dessa anläggningar i Mileposts nätverk av laddstationer som snart täcker 40 kommuner runt omkring i Sverige. Parterna planerar att fullfölja denna integration innan årsslutet.

Milepost har tidigare gjort ett antal liknande förvärv i grannkommuner som Sölvesborg och Tingsryd, samt i Sundsvall och Vallentuna.

Lars Isaksson, affärsutveckling samt operativt ansvarig vid Milepost AB. +46108885530

Email: info@milepost.se

About Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.