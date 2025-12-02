Suspension i forbindelse med fusion

Den 5. december 2025 fusionerer Nordea Invest Engros Global High Yield ind i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2. Ligeledes fusionerer Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ind i Nordea Invest HøjrenteLande KL 2.
I den forbindelse vil handlen blive suspenderet i de modtagende afdelinger og de underliggende andelsklasser i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 og Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 fra og med den 4. december til og med den 5. december.
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Suspenderingsdato
|DK0016067432
|Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
|04.12.2025 - 05.12.2025
|DK0016254899
|HøjrenteLande KL 1
|04.12.2025 - 05.12.2025
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer