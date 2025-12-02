Suspension i forbindelse med fusion

Den 5. december 2025 fusionerer Nordea Invest Engros Global High Yield ind i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2. Ligeledes fusionerer Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ind i Nordea Invest HøjrenteLande KL 2.

I den forbindelse vil handlen blive suspenderet i de modtagende afdelinger og de underliggende andelsklasser i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 og Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 fra og med den 4. december til og med den 5. december.

ISIN Afdeling/andelsklasse Suspenderingsdato DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 04.12.2025 - 05.12.2025 DK0016254899 HøjrenteLande KL 1 04.12.2025 - 05.12.2025

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer