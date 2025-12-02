Trois femmes pionnières en soins de santé récompensées par une Médaille de l’Assemblée nationale

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est fière de s’associer à Jennifer Maccarone, députée de Westmount–Saint-Louis, pour honorer les carrières exceptionnelles de trois femmes pionnières dans le domaine de la santé : la Dre Liane Feldman, la Dre Nadia Giannetti et la Dre Lucy Gilbert. Ces cheffes de file exceptionnelles ont chacune ouvert de nouvelles voies dans le domaine de la médecine, contribuant ainsi à façonner l’avenir des soins de calibre mondial au CUSM et plus encore.

Le jeudi 20 novembre 2025, le Victoria Hall, lieu historique de Westmount, a accueilli une cérémonie officielle pour souligner leurs réalisations. Jennifer Maccarone a remis à ces trois médecins la Médaille de la Députée, une distinction qui reconnaît leur leadership, leur esprit novateur et leur engagement profond envers l’excellence dans les soins aux patients, la recherche et l’enseignement. Des amis, des membres de leurs familles, des patients, des collègues, ainsi que des dirigeantes et dirigeants de l’hôpital et de la Fondation étaient là en grand nombre.

« La Médaille de l’Assemblée nationale est décernée à des leaders dont l’influence, l’esprit novateur et la vision contribuent à l’épanouissement de l’ensemble de notre communauté. C’est un véritable privilège d’honorer ces trois femmes exceptionnelles. Elles ne sont pas seulement des leaders, elles sont aussi des modèles pour nous toutes et tous. La reconnaissance de leurs réalisations nous permet d’envoyer un message fort : l’excellence est non genrée. »

— Jennifer Maccarone, Députée de Westmount–Saint-Louis

La Dre Liane Feldman est la première femme chirurgienne en chef ainsi que la directrice du Département de chirurgie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Elle est reconnue comme pionnière dans le domaine des techniques de chirurgie à effraction minimale, pour avoir mis en place des parcours de soins multidisciplinaires qui améliorent le rétablissement des patients et pour avoir développé des modèles de soins fondés sur des données. Son leadership et son expertise garantissent aux patients du CUSM un accès aux techniques chirurgicales les plus avancées actuellement disponibles. Elle contribue également à rehausser les normes chirurgicales au Québec et ailleurs.

« Je suis profondément honoré de recevoir cette médaille. Elle rend véritablement hommage aux personnes extraordinaires avec lesquelles je travaille chaque jour. Cette reconnaissance leur appartient aussi. Le soutien de la Fondation du CUSM et de ses donatrices et donateurs nous permet d’innover, de moderniser nos outils et de former la prochaine génération de chirurgiennes et chirurgiens. Grâce à leur générosité, nous pouvons repousser les limites du possible et veiller à ce que nos patients reçoivent les meilleurs soins aujourd’hui et pour les années à venir. »

— Dre Liane Feldman, Chirurgienne en chef, CUSM

La Dre Nadia Giannetti est une spécialiste de renom dans le domaine de l’insuffisance cardiaque et de la transplantation. Elle a joué un rôle majeur dans les progrès réalisés en soins cardiaques au CUSM. Première femme à diriger le Département de cardiologie du CUSM, elle occupe aujourd’hui le poste de médecin-chef adjointe et directrice du Programme Courtois des signatures cardiovasculaires, un vaste projet de recherche visant à personnaliser la santé cardiaque. Elle est reconnue pour sa contribution au développement des soins cardiaques au Québec et au Canada, ainsi que pour son dévouement au mentorat et son approche profondément humaine en médecine.

« J’ai toujours voulu être médecin. Des moments comme ceux-ci soulignent l’importance de ce choix. Ma reconnaissance va à toutes les personnes qui ont rendu possible cet honneur exceptionnel. À nos patients qui ont connu une insuffisance cardiaque avancée et une transplantation cardiaque, votre persévérance, votre courage et votre force sont une source d’inspiration. Merci de m’avoir permis de faire partie de votre parcours. La Fondation du CUSM et sa communauté de donatrices et donateurs, dont le soutien nous permet de voir grand et de réaliser l’extraordinaire, ont aussi toute ma gratitude. »

— Dre Nadia Giannetti, Médecin en chef associée, CUSM

La Dre Lucy Gilbert est oncologue gynécologique de renom et chercheuse en cancérologie de renommée internationale au CUSM et à l’Institut de recherche du CUSM (l’Institut). Elle est aussi la première femme à présider le Département d’oncologie Gerald Bronfman de l’Université McGill. Cette visionnaire est à l’origine de DOvEEgene, un test de dépistage révolutionnaire du cancer des ovaires et de l’endomètre. Ce test pourrait redéfinir les normes mondiales en matière de soins en dépistant les cancers avant même l’apparition des symptômes.

« Cet honneur me touche profondément. Il nous rappelle que notre travail ne se limite pas à la science, mais qu’il se concentre aussi sur les personnes, les familles et les communautés qui comptent sur nous pour faire progresser les soins. Aucun de ces progrès n’aurait été possible sans la Fondation du CUSM et sa communauté de donatrices et donateurs. Vous nous soutenez et nous apportez l’aide dont nous avons besoin pour poursuivre des idées ambitieuses et novatrices. Votre générosité nous donne les moyens de repousser les limites de la médecine et d’offrir aux patients l’espoir et les soins qu’ils méritent. »

— Dre Lucy Gilbert, Directrice, Département d’oncologie Gerald Bronfman, Université McGill

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’un des établissements de santé universitaires les plus réputés au monde, s’est réjoui que trois de ses médecins aient reçu cette distinction.

« Ces médailles sont une immense source de fierté pour le CUSM. Encourager l’excellence et l’innovation est une chose, mais les voir se concrétiser de manière aussi spectaculaire en est une autre. Ces femmes sont de véritables pionnières dans leur domaine et le CUSM est très fier qu’elles le représentent. Notre hôpital compte des spécialistes en médecine, en recherche et en soins de santé de calibre mondial qui se consacrent à améliorer la vie des patients ici à Montréal, partout au Québec et dans le monde entier. Les réalisations de ces trois cheffes de file concrétisent cette mission. »

— Dre Lucie Opatrny, Présidente-directrice générale, CUSM

La Fondation du CUSM est honorée d’avoir pu nommer ces femmes exceptionnelles. Leurs réalisations témoignent de la volonté profonde de la Fondation d’améliorer la santé des femmes à travers sa campagne Fonds vers l’avenir : Pour la santé des femmes, lancée en mai 2025. Jennifer Maccarone est coprésidente de cette campagne, qui soutient la recherche novatrice, la promotion des soins centrés sur les femmes et la défense de l’avenir de la santé des femmes au CUSM et à l’Institut.

« Soutenir l’innovation et l’excellence dans les soins de santé est la raison d’être de la Fondation du CUSM. Le travail accompli par ces médecins est essentiel aux soins exceptionnels que nous offrons et c’est avec beaucoup de fierté que nous participons à leur reconnaissance. Le soutien à leur travail remarquable ne fait pas seulement partie de notre mission, c’est aussi l’un des plus grands privilèges qui nous soient accordés. »

— Marie-Hélène Laramée, Présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

Pour en savoir plus sur le Fonds vers l’avenir : Pour la santé des femmes, visitez : https://fondationcusm.com/travaux/la-sante-des-femmes-reinventee

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour faire progresser la recherche et les soins aux patients, qui permettront de trouver les thérapies de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, détecter plus tôt les tueurs silencieux comme les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, et former les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Ensemble, nous façonnons l’avenir de la médecine, une percée à la fois.

Fondation du CUSM

Tarah Schwartz

Vice-présidente de la communication et du marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Agente des communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dca23174-1a5a-4b64-9804-dfa8dac3ee18