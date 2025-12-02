WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 30 novembre 2025

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 177 847 988 euros

Siège social : 2-4, rue Paul Cézanne - 75008 Paris - France

572 174 035 RCS PARIS

Information relative au nombre de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Paris, le 2 décembre 2025

A la date du Nombre d’actions

en circulation Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques 67 941 457 30/11/2025 44 512 038 Nombre de droits de vote exerçables* 65 807 553

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote





À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 40 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019



Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel



Contact

Secrétariat général

Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00

c.bertindelacour@wendelgroup.com

Pièce jointe