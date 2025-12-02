Genetec lance l’application Cloudrunner Mobile pour des investigations véhicules en temps réel, directement sur le terrain

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui le lancement de Genetec CloudrunnerMC Mobile, l’application mobile associée à son système d’investigation véhicules, Genetec Cloudrunner. Conçue pour les forces de l’ordre et les professionnels de la sécurité, l’application étend les capacités d’enquête de Cloudrunner directement sur le terrain, donnant aux utilisateurs un accès rapide aux données sur les véhicules et aux alertes critiques, où qu’ils se trouvent.

Cloudrunner s’appuie sur la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI) et des analyses avancées pour capturer et organiser les données sur les véhicules. Le système regroupe ces données afin de générer des informations exploitables, facilitant une analyse approfondie et l’identification d’éléments critiques. Les preuves ainsi recueillies sont stockées et gérées en toute sécurité dans le cloud, permettant aux utilisateurs autorisés de rechercher, filtrer et mettre en corrélation les données pertinentes pour appuyer leurs enquêtes. Conçu selon les principes de respect de la vie privée dès la conception, Cloudrunner garantit que toutes les informations sur les véhicules sont chiffrées, soumises à un contrôle d’accès et conservées conformément aux politiques de l’organisation, assurant aux utilisateurs la pleine propriété et le contrôle de leurs données.

Avec Cloudrunner Mobile, les utilisateurs peuvent se connecter de façon sécurisée grâce à l’authentification biométrique pour lancer des recherches de véhicules, consulter des alertes et gérer leurs listes de véhicules recherchés, directement depuis leur appareil mobile. Ils peuvent filtrer les recherches selon des caractéristiques comme la marque, le modèle, la couleur ou la plaque d’immatriculation, et affiner les résultats en fonction d’un rayon géographique lié à leur position actuelle. Cette capacité de géolocalisation leur permet de se concentrer uniquement sur les caméras ou les zones pertinentes à proximité, ce qui leur permet d’affiner leurs recherches sur l’ensemble de leur réseau.

Les enquêteurs reçoivent instantanément des alertes personnalisées liées à leurs listes de véhicules recherchés grâce aux notifications push en temps réel, les aidant à réagir rapidement aux informations importantes lorsqu’ils sont en patrouille ou en intervention. Lorsqu’ils ne sont pas en service, ils peuvent mettre ces notifications en pause, et toute activité récente sera conservée dans l’onglet Alertes de l’application.

« Cloudrunner Mobile apporte toute la rapidité et l’intelligence de Cloudrunner directement aux équipes sur le terrain », explique Larry Legere, directeur commercial, Genetec Cloudrunner. « L’application offre aux utilisateurs un accès sécurisé et en temps réel à des données fiables sur les véhicules, leur permettant d’agir rapidement dès que l’information est disponible. En étendant la portée de Cloudrunner au-delà de la salle de contrôle, les enquêteurs font progresser leurs dossiers plus efficacement et renforcent la sécurité des communautés, tout en conservant un contrôle complet sur leurs données. »

Le capitaine Craig Kreiling, du service de police de Hopkins, dans le Minnesota aux États-Unis, l’un des premiers utilisateurs de Cloudrunner Mobile, ajoute : « Les notifications push nous livrent tout ce dont nous avons besoin en un coup d’œil – numéro de plaque, État, catégorie dans la liste des véhicules recherchés – pour nous permettre d’agir plus vite et de rester concentrés sur l’essentiel. »

D’ores et déjà disponible pour les clients existants de Genetec Cloudrunner aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Cloudrunner Mobile peut être téléchargé sur l’App Store et Google Play.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/application-cloudrunner-mobile

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Contact presse:

Amérique du Nord

Véronique Froment

Bubble Agency

Veroniquef@bubbleagency.com

Tel: +1 603.537.9248

Ou

Kim Velasco

Bubble Agency

KimV@bubble agency.com

Tel: +1 760.587.9916

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54711d3b-4d08-482d-b11d-a4d975774a2c/fr