Bâtir un avenir durable : le CN publie son rapport sur le développement durable

Le CN salue les partenaires d’ÉcoConnexions qui font progresser les pratiques durables

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la publication de son rapport sur le développement durable, Engagement responsable 2024, qui marque la dixième édition de la divulgation complète de la performance de la Compagnie en matière de développement durable. Le rapport rend compte des progrès réalisés par le CN et décrit les mesures prises pour renforcer son excellence opérationnelle en intégrant davantage le développement durable au cœur de sa stratégie commerciale.

« L’engagement responsable est au cœur même de la manière dont le CN mène ses activités et assure sa croissance. Ce rapport souligne notre engagement à propulser l’économie de façon sûre et durable. Je tiens à remercier notre personnel, nos clients, nos fournisseurs et les collectivités où nous exerçons nos activités de leur collaboration continue alors que nous travaillons ensemble à bâtir un avenir plus sûr, plus fort et plus durable. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Points saillants du rapport sur le développement durable, Engagement responsable 2024

Environnement : le CN a amélioré de 4 % l’intensité des émissions de GES des portées 1 et 2 par rapport à 2023 et augmenté son utilisation de carburants renouvelables à près de 10 % du carburant de ses locomotives. Le CN a maintenu ses progrès vers ses ambitions fondées sur la science pour 2030 et 2050.

Alors que le CN poursuit son parcours de développement durable, la Compagnie reconnaît qu’elle ne peut réussir sans la collaboration.

C’est pourquoi le CN est fier de souligner le leadership en matière de développement durable de plus de 30 clients, fournisseurs et partenaires de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son Programme de partenariat – ÉcoConnexions CN. Ces entreprises contribuent à faire progresser la lutte contre les changements climatiques, à réduire l’impact environnemental et à favoriser des pratiques commerciales responsables. Le CN est d’avis que la collaboration tout au long de la chaîne de valeur est essentielle pour bâtir un avenir plus durable.

Voici les lauréats du Programme de partenariat – ÉcoConnexions 2025, par ordre alphabétique :

Partenaires Or : Partenaires Argent : Partenaires Bronze : Atlantic Container Line

Bunge North America

Dow

Evergreen Shipping Agency (America)

General Motors

Ingredion

Louisiana Pacific

Nova Chemicals

Oxy Chemical Corporation

Ocean Network Express (ONE)

Schneider

Secure

Shell Canada

Siemens Mobility, Inc.

Trinity Industries

Volkswagen Group Canada

VPC Group Inc.

Wabtec

WM

West Fraser Timber

Yang Ming

ZIM Integrated Services CF Industries

Coca-Cola Canada Bottling Ltd.

Gerdau

Administration portuaire de Hamilton

Heidelberg Materials

J.B. Hunt

Produits Kruger Inc.

Lindt & Sprüngli (Canada) Inc.

Stella-Jones Inc.

Swire Shipping

The Greenbrier Companies



Acklands- Grainger Inc.





À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

