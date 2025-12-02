JCDecaux renouvelle son contrat publicitaire emblématique dans les stations de métro en Finlande

Paris, le 2 décembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki (HKL) et Länsimetro Oy pour l’exploitation de l’ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et d'Espoo.

Effectif à partir du 1er juillet 2026, ce nouveau contrat prolongera le solide partenariat noué en 2009 entre JCDecaux, HKL et Länsimetro Oy.

La ligne de métro desservant la capitale finlandaise, Helsinki, ainsi que la deuxième plus grande ville du pays, Espoo, attire plus d'un million de commuters chaque semaine et constitue l’axe structurant du réseau de transports en commun.

JCDecaux déploiera un inventaire publicitaire de pointe intégrant les toutes dernières technologies dans l’ensemble des 30 stations de métro. Les nouveaux écrans LED seront parfaitement intégrés à l'environnement du métro et offriront une expérience publicitaire inédite.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat publicitaire de longue date avec HKL et Länsimetro Oy. Avec des écrans grand format emblématiques, le réseau de stations de métro deviendra une véritable vitrine des médias DOOH en Finlande. Associé à notre vaste réseau national exclusif de mobiliers urbains couvrant 59 villes et municipalités, JCDecaux offrira aux annonceurs nationaux et locaux des audiences d’une puissance exceptionnelle. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





