VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 24 Novembre au 28 Novembre 2025

Nanterre, le 01 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 24 Novembre au 28 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 24 Novembre au 28 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI24/11/2025FR00001254866 103119,615900XPAR
VINCI24/11/2025FR00001254862 559119,671200CEUX
VINCI24/11/2025FR0000125486804119,722800TQEX
VINCI25/11/2025FR000012548638 137119,536200XPAR
VINCI25/11/2025FR00001254868 149119,534500CEUX
VINCI25/11/2025FR00001254863 650119,501500TQEX
VINCI26/11/2025FR000012548637 514121,410500XPAR
VINCI26/11/2025FR000012548618 004121,149400CEUX
VINCI26/11/2025FR00001254862 278120,932700TQEX
VINCI27/11/2025FR00001254869 604122,281100XPAR
VINCI27/11/2025FR000012548611 949122,272800CEUX
VINCI27/11/2025FR00001254862 241122,268400TQEX
VINCI28/11/2025FR000012548622 483121,921300XPAR
VINCI28/11/2025FR00001254868 949121,949600CEUX
VINCI28/11/2025FR00001254862 081121,955200TQEX
      
  TOTAL174 505120,9621 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

