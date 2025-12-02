VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 24 Novembre au 28 Novembre 2025

Nanterre, le 01 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 24 Novembre au 28 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 24 Novembre au 28 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 24/11/2025 FR0000125486 6 103 119,615900 XPAR VINCI 24/11/2025 FR0000125486 2 559 119,671200 CEUX VINCI 24/11/2025 FR0000125486 804 119,722800 TQEX VINCI 25/11/2025 FR0000125486 38 137 119,536200 XPAR VINCI 25/11/2025 FR0000125486 8 149 119,534500 CEUX VINCI 25/11/2025 FR0000125486 3 650 119,501500 TQEX VINCI 26/11/2025 FR0000125486 37 514 121,410500 XPAR VINCI 26/11/2025 FR0000125486 18 004 121,149400 CEUX VINCI 26/11/2025 FR0000125486 2 278 120,932700 TQEX VINCI 27/11/2025 FR0000125486 9 604 122,281100 XPAR VINCI 27/11/2025 FR0000125486 11 949 122,272800 CEUX VINCI 27/11/2025 FR0000125486 2 241 122,268400 TQEX VINCI 28/11/2025 FR0000125486 22 483 121,921300 XPAR VINCI 28/11/2025 FR0000125486 8 949 121,949600 CEUX VINCI 28/11/2025 FR0000125486 2 081 121,955200 TQEX TOTAL 174 505 120,9621

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

