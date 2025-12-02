Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 2 décembre 2025 – 17h45

ARGAN lance un nouveau site web

et dévoile sa raison d’être !

ARGAN dévoile son nouveau site internet : une expérience plus ergonomique résolument tournée vers l’avenir

ARGAN, foncière française spécialisée et leader du développement et de la location d’entrepôts PREMIUM, annonce aujourd’hui la mise en ligne de son tout nouveau site internet, profondément repensé pour offrir une navigation plus fluide, une meilleure lisibilité des contenus et un accès simplifié à l’ensemble des informations relatives au Groupe.

Cette refonte apporte ainsi davantage de transparence et de clarté à l’ensemble des utilisateurs (clients, journalistes, investisseurs, analystes, riverains de notre patrimoine, etc.). Le nouveau site propose aussi désormais une présentation enrichie du patrimoine d’ARGAN ainsi que des opportunités de développement et de location et des contenus dédiés à l’historique du Groupe, retraçant son ADN familial et ses principales étapes de développement. Ces informations sont complétées par un accès direct et structuré aux données financières, aux publications réglementées et aux informations relatives à notre démarche ESG en pleine accélération.

Une raison d’être qui traduit l’attachement d’ARGAN à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes en valorisant les territoires

À l’occasion de cette mise en ligne, ARGAN dévoile également sa raison d’être qui reflète sa stratégie ESG vertueuse : « Développer et louer des espaces logistiques performants et durables, au service de leurs utilisateurs et de la dynamique des Territoires ».

Cette dernière incarne notamment notre volonté de proposer des entrepôts innovants et responsables au label AutOnom®, conçus pour accompagner la croissance de nos clients tout en s’intégrant harmonieusement dans les territoires et en générant de l’énergie décarbonée sur site pour l’autoconsommation.

Avec ce nouveau site web, ARGAN réaffirme son engagement en faveur d’une communication plus transparente et plus accessible, au service de l’ensemble de ses publics. Riche en nouveaux contenus en français et en anglais, cette nouvelle étape de notre plateforme web prolonge la dynamique engagée par ARGAN depuis trois ans en faveur d’une documentation et d’échanges renforcés dans les deux langues.

Nous invitons toutes les parties prenantes à le parcourir dès à présent !

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN développe des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 30 juin 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,0 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 210 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (note de

83/100) Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







