QUADIENT: T3 2025 : Perspectives 2025 confirmées grâce à la performance toujours soutenue des activités Digital et Lockers

Chiffre d’affaires consolidé de 248 millions d’euros au troisième trimestre 2025 , en baisse organique de 3,5 %

, en baisse organique de 3,5 % Accélération de la croissance du chiffre d’affaires de l’activité Digital au troisième trimestre 2025, soutenue par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences Quadient reconnu numéro un mondial par IDC sur le marché des logiciels de gestion des communications clients (CCM) Forte dynamique de la facturation électronique : nouveaux contrats représentant 50 millions de factures supplémentaires à traiter chaque année, en plus des 215 millions précédemment annoncés Quadient dans le top 10 % des éditeurs de logiciels français et le top 3 des éditeurs de logiciels

au troisième trimestre 2025, soutenue par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences Forte croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions de l’activité Lockers au troisième trimestre 2025 Lancement d’un réseau ouvert de consignes en Italie

Performance de l’activité Mail en ligne avec les tendances des trimestres précédents : le point bas du cycle de renouvellement de la base installée des équipements de l’activité Mail continue d’impacter les ventes d’équipements en Amérique du Nord

: le point bas du cycle de renouvellement de la base installée des équipements de l’activité Mail continue d’impacter les ventes d’équipements en Amérique du Nord Signature d’un accord pour l’acquisition de CDP Communications , partenaire de longue date de Quadient Renforcement des capacités en matière de gestion des communications clients dans les domaines de l’accessibilité, la conformité et l’inclusivité

, partenaire de longue date de Quadient Perspectives 2025 ( 1) confirmées Rebond de l’activité Mail reporté au quatrième trimestre Progression attendue de la marge d’EBITDA annuelle du Digital et des Lockers, résilience attendue pour celle du Mail







Paris, 2 décembre 2025

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 et des neuf premiers mois 2025 (période close le 31 octobre 2025).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré :

« Quadient a de nouveau réalisé une solide performance dans les activités Digital et Lockers, les deux Solutions affichant une croissance à deux chiffres de leurs revenus liés aux souscriptions depuis le début de l’année et représentant désormais 40 % du total des revenus liés aux abonnements. Au troisième trimestre 2025, l’activité Digital a enregistré une croissance organique de +9,2 %, en maintenant une forte adoption de nos logiciels en mode souscriptif dans toutes les régions. Notre activité Lockers a connu une nouvelle forte croissance à deux-chiffres des revenus liés aux souscriptions, soutenue par l’adoption croissante des consignes-colis au Royaume-Uni. Parallèlement, l’activité Mail est restée en ligne avec les tendances des trimestres précédents, le rebond attendu des ventes de matériel aux États-Unis étant reporté au quatrième trimestre. Conjugués à la progression attendue des marges d’EBITDA annuelle des activités Digital et Lockers, ainsi qu’à la résilience de celle du Mail, ces résultats renforcent notre confiance dans l’atteinte de nos objectifs pour 2025(1).

Le leadership de Quadient dans les solutions SaaS de gestion et de communication a été confirmé par le classement IDC qui nous positionne n°1 mondial en Customer Communications Management (CCM), avec une part de marché de 11 %. IDC nous désigne également comme l’acteur ayant capté la plus grande part de la croissance mondiale de ce marché. Par ailleurs, la finalisation prochaine de l’acquisition de CDP Communications, acteur innovant en matière d’accessibilité et d’automatisation des documents, viendra renforcer notre position de leader en CCM. »

Commentaires sur l’activité du 3e trimestre et des neuf premiers mois 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 765 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2025, ce qui représente un repli organique de 3,1 % et une baisse publiée de 4,0 % par rapport aux 9 premiers mois de 2024. La croissance publiée intègre un effet de périmètre positif de 13 millions d’euros. Celui-ci correspond à l’acquisition de Package Concierge en décembre 2024 et, plus récemment, celle de Serensia en juin 2025, acquisitions qui ont été plus que compensées par un effet de change négatif de 19 millions d’euros au cours de la période. Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires est ressorti à 248 millions d’euros, ce qui représente un repli organique de 3,5 % et une baisse publiée de 5,6 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Les revenus liés aux souscriptions (569 millions d’euros, 74 % du chiffre d’affaires total) ont progressé de 0,8 % en organique par rapport aux 9 premiers mois de 2024, soutenus par une forte dynamique des activités Digital et Lockers, toutes deux affichant une croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions sur les neuf premiers mois de 2025. Les revenus non récurrents sont en retrait organique de 13,0%, la baisse des placements d’équipements en Amérique du Nord comptant pour plus de 80 % du total.

Par zone géographique, l’Amérique du Nord (58 % du chiffre d’affaires) est en recul organique de 3,7 %, ce qui représente un contraste fort par rapport aux taux de croissance enregistrés en continu depuis la pandémie de Covid-19. Ceci s’explique principalement par le point bas du cycle de renouvellement des équipements de courrier aux États-Unis, à la suite de la dernière décertification. Les principaux pays européens (34 % du chiffre d’affaires) ont enregistré une baisse organique de 3,2 %, avec une croissance positive notable au Royaume-Uni. Le segment international (8 % du chiffre d’affaires a crû de 1,2 % en organique.

Chiffre d’affaires par solution

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2025

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation Variation organique Digital 69 65 +6,8 % +9,2 % Mail 151 175 (13,2) % (9,8) % Lockers 28 24 +16,7 % +6,1 % Total Groupe 248 263 (5,6) % (3,5) %

Chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2025

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation Variation organique Digital 206 194 +6,0 % +7,9 % Mail 476 536 (11,2) % (9,0) % Lockers 84 67 +25,4 % +9,4 % Total Groupe 765 797 (4,0) % (3,1) %

Digital

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 206 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en croissance organique de 7,9 % et en hausse de 6,0 % en données publiées (incluant la contribution de l’acquisition de Serensia) par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

Cette performance solide a été portée par une croissance organique de 10,0 % des revenus liés aux souscriptions, avec une dynamique particulièrement favorable en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Les revenus liés aux souscriptions représentent désormais 84 % des ventes totales de l’activité Digital, contre 83 % lors des neuf premiers mois de 2024.

Au troisième trimestre 2025, la croissance organique de l’activité Digital a connu une accélération, affichant une hausse de 9,2 % par rapport au troisième trimestre 2024. Cette performance a été portée par une progression soutenue des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions ainsi qu’à une croissance à deux chiffres des revenus non récurrents, reflétant un nombre plus élevé de ventes de licences et une bonne performance des services professionnels.

A fin octobre 2025, la base de revenus récurrents annuels (ARR) atteignait 242 millions(2) d’euros ce qui représente une croissance organique annualisée de 9,1 % depuis le début de l’exercice.

Au cours du trimestre, IDC a classé Quadient premier fournisseur mondial de logiciels de gestion des communications clients (CCM), avec une part de marché de 11 % en 2024. Parallèlement, selon du classement publié par EY et Numeum, Quadient fait partie des trois premiers éditeurs de logiciels français dans la catégorie « Solutions Horizontales » et occupe la 17ᵉ place du Top 250 toutes catégories confondues. Ces distinctions soulignent le leadership de Quadient dans les solutions SaaS (Software as a Service) dédiées à la gestion des processus métier et des communications, un leadership confirmé par le gain de près de 1 650 nouveaux clients au cours des neuf derniers mois.

Quadient renforce son portefeuille CCM et consolide sa position de leader avec l’acquisition de CDP Communications, société canadienne, partenaire de longue date de Quadient et l’un des acteurs les plus innovants dans le domaine de l’automatisation et de l’accessibilité des documents. Cette acquisition confirme l’engagement de Quadient en faveur de l’innovation digitale et la fourniture de technologies CCM avancées, plaçant l’accessibilité au cœur de chaque communication. L’acquisition devrait avoir un effet relutif sur la marge EBITDA de l’activité Digital. L’opération a été signée le 20 novembre 2025 et sa clôture est attendue en décembre 2025.

Il s’agit de la deuxième acquisition de l’année pour Quadient, après Serensia, qui est venue compléter l’offre d’automatisation financière. Serensia by Quadient a passé tous les tests et est en attente de l’accréditation officielle de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), en amont du déploiement de la facturation électronique obligatoire en France. Serensia by Quadient continue d’afficher une forte dynamique commerciale, ayant gagné au cours du trimestre 50 millions de factures supplémentaires à traiter chaque année, en plus des plus de 215 millions de factures annuelles déjà sécurisées pour 2026.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 476 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en recul de 9,0 % en organique et de 11,2 % en données publiées, par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

Les ventes d’équipements ont enregistré un déclin organique de 17,3 %, l'Amérique du Nord représentant près de 80 % de la baisse des placements d’équipements de courrier. Ce point bas s’explique principalement par une base de comparaison élevée au premier semestre 2024, qui avait bénéficié de l’effet de la décertification (qui a pris fin au quatrième trimestre 2024). Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré un repli organique de 5,2 % au cours des neuf premiers mois de 2025. Ils représentent désormais 72 % du chiffre d’affaires total de l’activité Mail, en hausse par rapport aux 69 % sur les neuf premiers mois de 2024.

Au troisième trimestre 2025, les revenus de l’activité Mail ont connu un repli organique de 9,8 %, reflétant une baisse de

16,7 % des ventes d’équipements, principalement en raison de la reprise limitée des ventes d’équipements aux Etats-Unis. Les revenus liés aux souscriptions ont également diminué, en raison d’une base de comparaison élevée liée aux changements de tarifs postaux qui ont eu lieu l’an dernier en Allemagne et dans les pays nordiques, sans ajustement similaire en 2025.

Quadient observe des signes encourageants de reprise du marché des ventes d’équipement de courrier, soutenues par une amélioration de la demande. Le pipeline pour le quatrième trimestre 2025 est supérieur à celui du troisième trimestre, et les opportunités de renouvellement pour 2026 sont plus élevées qu’en 2025. Quadient continue de bénéficier d’un marché dynamique pour les grands sites de production de courrier, sécurisant plusieurs contrats significatifs en Europe et en Amérique du Nord.

La dynamique de ventes croisées (cross-sell) avec l’activité Digital reste solide. Quadient a enregistré une croissance de 22 % des ventes croisées sur les neuf premiers mois de 2025 par rapport à l’année précédente, dont une croissance particulièrement forte dans le domaine de l’automatisation financière. Au troisième trimestre 2025, Quadient a également conclu un contrat majeur avec une agence fédérale américaine, d’une valeur d’environ 1 million de dollars.

Au cours du trimestre, Quadient a lancé sa nouvelle génération de solutions Smart Mailing au Royaume-Uni. La nouvelle

iX-Series (4-6-8), alliant innovation des machines et des logiciels embarqués, marque une étape importante dans la transformation digitale de la gestion du courrier, offrant un design intuitif, un accès plus rapide à l’information et une intégration plus fluide avec l’écosystème de Quadient basé dans le cloud.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 84 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en croissance organique de 9,4 %. La croissance publiée s’est élevée à 25,4 % par rapport à l’année précédente, incluant la contribution positive de Package Concierge (12 millions d’euros au cours des neufs premiers mois 2025).

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 16,1 % au cours des neufs premiers mois de 2025, alors que les revenus non-récurrents connaissent une baisse organique de 1,4 %, due à une performance plus faible en Amérique du Nord. Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 65 % du chiffre d’affaires sur les neufs premiers mois de 2025 (64 % au cours des neufs premiers mois 2024).

Au troisième trimestre 2025, la croissance organique des revenus liés aux souscriptions s’est accélérée, pour atteindre

17,6 %. Elle a bénéficié de :

l’augmentation remarquable des volumes de colis au Royaume-Uni ;

la poursuite d’une bonne dynamique aux Etats-Unis, tirée une meilleure monétisation des frais d’utilisation ;

l’usage croissant des consignes colis au Japon.





Les revenus non récurrents ont enregistré une baisse organique de 11,3 % au troisième trimestre 2025, qui s’explique principalement par une base de comparaison élevée.

La base installée de consignes colis de Quadient dans le monde atteignait environ 27 100 unités à la fin des neufs premiers mois de 2025, avec environ 500 nouvelles consignes colis déployées au cours du troisième trimestre. Au total, la taille conjuguée des réseaux ouverts britannique et français a plus que triplée depuis janvier 2024.

Dans le cadre de la stratégie d’expansion de son réseau européen, Quadient a lancé un réseau ouvert de consignes colis en Italie, pays à fort potentiel de développement. Pour favoriser une adoption large, Quadient établit des partenariats solides avec des grands transporteurs et des enseignes majeures et prévoit d’installer des consignes dans des zones à forte fréquentation. Cette stratégie se concrétise par un accord de cinq ans avec GLS Italie, qui étendra son réseau de points de collecte à l’échelle nationale en s’appuyant sur plusieurs centaines de consignes multi-transporteurs Quadient, qui seront déployées au cours des prochaines années, en commençant par les régions clés du centre et du nord de l’Italie.

Résultat de sa stratégie de gains de nouveaux clients, les volumes de colis retirés ou déposés dans les réseaux ouverts français et britannique ont connu une croissance exceptionnelle, ayant été multipliés par vingt depuis janvier 2024. Le réseau de consignes colis en Amérique du Nord poursuit sa bonne dynamique, tandis que le volume de colis au Japon a augmenté de manière constante au cours du troisième trimestre 2025.

PERSPECTIVES 2025

Quadient confirme ses perspectives 2025, mises à jour le 24 septembre 2025, à savoir :

Le chiffre d’affaires 2025 devrait enregistrer un léger recul organique ;

Le résultat opérationnel courant 2025 est attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique.

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre et des 9 mois 2025 par géographie

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2025

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 143 153 (6,2) % (4,1) % Principaux pays européens(b) 84 87 (4,2) % (3,2) % International(c) 22 23 (6,2) % (0,4) % Total Groupe 248 263 (5,6) % (3,5) % (a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique qui font également partie de ce segment à compter du 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

Chiffre d’affaires consolidé des 9 mois 2025

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 441 460 (4,2) % (3,7) % Principaux pays européens(b) 260 269 (3,5) % (3,2) % International(c) 65 68 (4,4) % +1,2 % Total Groupe 765 797 (4,0) % (3,1) % (a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique qui font également partie de ce segment à compter du 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

