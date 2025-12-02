Avis aux médias : L’OQRE publiera les résultats de ses tests 2024-2025 à l’échelle de la province, des écoles et des conseils scolaires

À l’attention des rédactrices et rédacteurs en chef et des journalistes en éducation

TORONTO, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 3 décembre 2025, à 9 h, l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) publiera les résultats provinciaux et locaux de l’administration 2024-2025 des tests suivants :

Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle primaire (3 e année)

année) Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle moyen (6 e année)

année) Test de mathématiques, 9 e année

année Test provincial de compétences linguistiques/Ontario Secondary School Literacy Test

Quoi L’OQRE fournira les résultats des tests à l’échelle de la province, ainsi que pour chaque école et conseil scolaire. Quand Le mercredi 3 décembre 2025, à 9 h. Où Les résultats provinciaux et locaux seront disponibles sur le site Web de l’OQRE, oqre.on.ca. Pourquoi La publication des données des tests provinciaux à grande échelle offre la possibilité de discuter de l’apprentissage des élèves en Ontario et de ce qui peut être fait pour soutenir leur rendement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Sophie Auclair, agente principale des communications

sophie.auclair@eqao.com