Le Syndicat des Métallos appuie Rob Ashton à la chefferie du NPD

TORONTO, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos annonce qu’il supporte la candidature de Rob Ashton à la direction du Nouveau Parti démocratique fédéral.

« En ces moments difficiles, les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'un chef qui soit à la hauteur de la situation, quelqu’un qui ne se contente pas de simplement parler des défis auxquels ils sont confrontés, mais qui les a vécus, qui s’est battu pour faire avancer les choses et qui a obtenu des résultats concrets. Rob est cette personne », a déclaré Marty Warren, le directeur canadien des Métallos.

« J’entends régulièrement des travailleuses et travailleurs qui subissent les effets de la crise du coût de la vie, de l’aggravation des inégalités de revenus et de l’incertitude créée par la guerre commerciale qui fait rage actuellement. Les gens travaillent plus fort que jamais juste pour joindre les deux bouts et ils recherchent des leaders qui comprennent les difficultés auxquelles ils sont confrontés, » a ajouté Marty Warren.

Rob Ashton est le candidat le mieux placé pour convaincre les travailleuses et les travailleurs et reconstruire le NPD en tant que parti solidement enraciné dans le mouvement syndical. Il est débardeur et syndiqué depuis plus de 30 ans. Il est président national du Syndicat international des débardeurs (ILWU) Canada.

Rob Ashton comprend que l’avenir du pays dépend de bons emplois syndiqués et il a un plan pour les créer.

« En Rob, nous voyons un leader qui favorisera la création d’emplois syndiqués, protégera nos industries et se battra pour les travailleuses et travailleurs d’un océan à l’autre », a affirmé Marty Warren.

Les membres des Métallos sont déjà bénévoles pour la campagne à la chefferie de Rob Ashton, en recrutant des nouveaux membres, en organisant des rencontres dans les locaux syndicaux, et faisant des appels.

« C’est l’occasion pour nous de mettre en place le type de leadership que les travailleuses et les travailleurs méritent, un leadership qui s’attaquera au pouvoir des grandes entreprises, résistera aux menaces commerciales et luttera pour obtenir de bons emplois qui soutiennent nos familles et nos communautés », a conclu Marty Warren.

Le Syndicat des Métallos est fier de son histoire de membre fondateur du NPD en 1961. Avec Rob Ashton comme chef, nous pouvons renouveler et renforcer les liens entre les travailleuses et travailleurs et le parti qu’ils ont aidé à fonder.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables, y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

