ムームー、OTCマーケッツのムーンATS (MOON ATS®) と提携し、個人投資家向け24時間取引を拡張

ニューヨーク発 , Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12,000以上の米国およびグローバル証券の規制市場を運営するOTCマーケッツ・グループ (OTC Markets Group Inc.)(OTCQX: OTCM) と、2,800万人以上のグローバルユーザーを有する大手グローバル投資・取引プラットフォームであるムームー (Moomoo) は本日、個人投資における重要な成果を発表した。 ムームーはOTCマーケッツのムーンATS (MOON ATS®) との正式接続を行い、世界中の投資家に24時間シームレスな市場アクセスを提供できるようになった。

この進展により、夜間流動性と価格についてのリアルタイムでの洞察を提供し、投資家はムーンATS (MOON ATS®) 経由で主要米国取引所上場証券の夜間取引を行えるようになる。 この取り組みは特に、アジア地域の個人投資家や機関投資家を中心に高まっている、取引時間拡大への世界的な需要に応えるものである。

OTCマーケッツ・グループのCEOであるクロムウェル・コールソン (Cromwell Coulson) は次のように述べている。「ムームーが24時間取引プラットフォームにムーンATS (MOON ATS®) を統合したことで、より多くの個人投資家がグローバル市場にアクセスできるようになります。 取引時間の拡大は、プロの投資家だけでなく個人投資家にも、大陸やタイムゾーンを超えた、より多くの機会をもたらします。」

ムームーUS (Moomoo US) のCEOであるニール・マクドナルド (Neil McDonald) は次のように述べている。「ムームーでは、夜間取引機能に対し、様々な市場のお客さまからの需要が大幅に増加していることを認識しています。 個人投資家は、より良い柔軟性と24時間体制でのより広い市場アクセスを求めています。OTCマーケッツとの今回の提携は、そのニーズに直接応えるものです。 ムーンATS (MOON ATS®) を統合することで、場所や時間を問わず、お客さまがよりタイムリーにオポチュニティに対応できるようにし、独自の価値を提供しています。」

この提携は、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、日本、マレーシア、米国、カナダをはじめとする多様な投資家層に対し、先進的な取引機能、プロ級のデータ、実用的な洞察を提供するのに注力するというムームーの決意をより固めており、これによりタイムゾーンを越え、グローバル市場へのアクセスを拡大する。

これは2018年にムームーの香港における姉妹ブランドで始まった、複数年にわたる関係を発展させたものであり、当初はアジア太平洋市場におけるOTCQX®、OTCQB®およびピンク (Pink®) 証券のリアルタイム市場データ提供に焦点を絞っていた。

OTCマーケッツ・グループについて

OTCマーケッツ・グループ (OTCQX: OTCM) は、12,000の米国および国際証券を取引するための規制市場を運営している。 同社のデータ主体開示基準は、 OTCQX®ベストマーケット (OTCQX® Best Market)、OTCQB®ベンチャーマーケット (OTCQB® Venture Market)、OTCIDベーシックマーケット (OTCID Basic Market) およびピンク・リミテッド・マーケット (Pink Limited™ Market) の基盤を形成している。

同社のOTCリンク® (OTC Link®) 代替取引システム (Alternative Trading Systems: ATS) は、ブローカーディーラーが取引を促進するために使用することができる重要な市場インフラストラクチャを提供している。 同社の革新的なモデルは、企業に米国の金融市場へのより効率的なアクセスを提供している。 OTCリンクATS (OTC Link ATS)、OTCリンクECN (OTC Link ECN)、OTCリンクNQB (OTC Link NQB) およびムーンATS (MOON ATS®) は、それぞれSEC規制のATSであり、FINRAおよびSEC登録ブローカーディーラーで、SIPCのメンバーであるOTCリンク (OTC Link LLC) によって運営されている。

より良い情報に基づいた、より効率的な市場作りの詳細については、 www.otcmarkets.com を参照されたい。

ムームーについて

ムームーは、使いやすいツール、データ、洞察を提供し、投資家の力を引き出すことに特化した、世界をリードする投資・取引プラットフォームである。 同社のプラットフォームは、ユーザーが十分な情報に基づいた投資判断を下せるよう、必須の情報と技術を提供するように設計されている。 高度なチャートツールとプロレベルの分析機能を備えたムームーは、ユーザーと共に進化し、投資家が共有し、学び、共に成長できるダイナミックなコミュニティを育んでいる。

米国で設立されたムームーは、シンガポール、オーストラリア、日本、カナダ、マレーシア、ニュージーランドなど、複数の市場の投資家へサービスを提供するために、グローバルな存在を拡大してきた。 NASDAQ上場企業の子会社であるムームーは、世界中で2,800万人以上の投資家から信頼を得ており、その革新性と信頼性により、主要金融機関や刊行物から評価を受けている。

詳細については、ムームー公式ウェブサイト www.moomoo.com を参照されたい。

