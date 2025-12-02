Moomoo, OTC Markets의 MOON ATS®와 협력해 개인 투자자 대상 24시간 거래 확대

뉴욕, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1만 2천 개 이상의 미국 및 글로벌 증권을 대상으로 규제 시장을 운영하는 OTC Markets Group Inc.(OTCQX: OTCM)이 글로벌 이용자 2,800만 명 이상을 보유한 글로벌 투자·트레이딩 플랫폼 무무(Moomoo)와 함께 소매 투자 분야에서의 중요한 성과를 오늘 공동 발표했다. Moomoo가 OTC Markets의 MOON ATS®와 공식적으로 연동되면서 전 세계 투자자들에게 24시간 끊김 없는 시장 접근성을 제공하게 된 것이다.

이번에 이루어진 조치를 통해 투자자들은 야간 유동성과 가격을 실시간으로 확인할 수 있으며, MOON ATS®를 통해 미국 주요 증권거래소에 상장된 종목을 야간 시간대에도 거래할 수 있게 되었다. 이 서비스는 특히 아시아 지역의 개인 및 기관 투자자들 사이에서 높아지는 연장 거래 시간대에 대한 수요를 충족할 것으로 기대된다.

OTC Markets Group CEO 크롬웰 콜슨(Cromwell Coulson)은 “MOON ATS®를 24시간 트레이딩 플랫폼에 통합함으로써, Moomoo는 글로벌 시장 접근성을 확장해 더 많은 개인 투자자에게 힘을 실어주고 있다.”라고 밝히며 이번 조치의 의의를 설명했다. 이어 “확장된 거래 시간은 전문 투자자뿐 아니라 개인 투자자에게도 대륙과 시간대를 넘나드는 더 많은 기회를 제공할 것으로 보인다.”며 기대감을 내 비쳤다.

Moomoo US의 CEO인 닐 맥도날드(Neil McDonald)는 “Moomoo에서는 여러 시장의 고객들로부터 야간 거래 기능에 대한 수요가 크게 증가하는 것을 확인해 왔다.”고 밝히며 “개인 투자자들은 하루 24시간 시장에 더 유연하게 접근하고 더 폭넓은 기회를 원하고 있다. 이번 OTC Markets와의 협력은 이러한 필요에 대한 직접적인 대응 조치에 해당한다. MOON ATS®를 통합함으로써, 우리는 고객들이 어디에 있든 어떤 시간대에 있든 더 적시에 기회를 포착할 수 있도록 함으로써 독자적인 가치를 제공하게 되었다.”고 강조했다.

이번 협력은 싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 일본, 말레이시아, 미국, 캐나다 등 다양한 지역의 투자자들에게 고급 트레이딩 기능, 프로급 데이터, 실행 가능한 인사이트를 제공하려는 Moomoo의 의지를 다시 한 번 보여준다. 시간대를 뛰어넘어 글로벌 시장 접근성을 확대하는 중요한 조치이기도 하다.

이번 협력은 2018년 Moomoo의 홍콩 자매 브랜드와 시작된 장기 파트너십을 기반으로 구축된 것으로, 당시에는 아시아·태평양 지역에서 OTCQX®, OTCQB®, Pink® 증권에 대한 실시간 시장 데이터를 제공하는 데 중점을 두고 있었다.

OTC Markets Group 소개

OTC Markets Group (OTCQX: OTCM)은 미국 및 국제 증권 12,000종의 거래를 위한 규제 시장을 운영하고 있다. 당사의 데이터 기반 공시 기준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID Basic Market, Pink Limited™ Market 과 같은 공공 시장의 기반을 형성하고 있다.

당사의 OTC Link® 대체거래시스템(ATS)은 브로커-딜러들이 거래를 중개할 때 의존하는 핵심 시장 인프라를 제공한다. 이 혁신적인 모델은 기업들에게 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있는 길을 열어준다. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB, MOON ATS®는 모두 SEC 규제를 받는 ATS이며, FINRA 및 SEC에 등록된 브로커-딜러이자 SIPC 회원인 OTC Link LLC가 운영한다.

더 나은 정보 제공 및 더 효율적인 시장을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보려면 www.otcmarkets.com 을 방문해 알아보세요.

언론 연락처:

OTC Markets Group Inc.

Phone: (212) 896-4428

Email: media@otcmarkets.com

Moomoo 소개

Moomoo는 투자자들에게 쉬운 도구, 데이터, 인사이트를 제공함으로써 투자자들의 역량 강화에 주력하는 글로벌 투자·트레이딩 플랫폼이다. Moomoo 플랫폼은 필수 정보와 기술을 제공하도록 설계되어 사용자가 충분한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있다. 고급 차트 도구와 프로급 분석 기능을 갖춘 Moomoo는 사용자와 함께 진화하며, 투자자들이 서로 공유하고 배우며 함께 성장할 수 있는 역동적 커뮤니티를 형성하고 있다.

미국에서 설립된 Moomoo는 싱가포르, 호주, 일본, 캐나다, 말레이시아, 뉴질랜드 등 여러 시장으로 글로벌 존재감을 확장하며 투자자를 지원하고 있다. 나스닥 상장사의 자회사인 Moomoo는 전 세계 2,800만 명 이상의 투자자들로부터 신뢰를 받고 있으며, 혁신성과 신뢰성을 인정받아 주요 금융 기관과 매체로부터 높은 평가를 받아왔다.

보다 자세한 정보는 Moomoo 공식 웹사이트인 www.moomoo.com 에서 확인이 가능하다.

연락처: pr@moomoo.com

본 자료는 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며, 특정 투자나 투자 전략에 대한 권고 또는 보증이 아니다. 본 콘텐츠에서 제공되는 투자 정보는 일반적 성격의 것으로 설명을 위한 목적일 뿐이며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 본 정보는 투자자의 금융 지식 수준, 재무 상황, 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 성향 등을 고려하지 않고 제공된다. 투자자는 어떠한 투자 결정을 내리기 전에 자신의 상황에 비추어 본 정보의 적합성을 고려해야 한다. 과거의 투자 성과는 미래의 성공을 보장하지 않는다. 수익률은 변동될 수 있으며, 모든 투자는 원금 손실을 포함한 위험을 내포한다. Moomoo는 위 콘텐츠가 특정 목적에 충분하거나 완전하거나 정확하거나 시기적절하다는 점에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않는다.

연장 거래 시간대(Extended Hours Trading Session)에는 높은 가격 변동성, 낮은 유동성, 더 넓은 매수/매도 스프레드, 제한된 시장 가시성 등 고유한 위험이 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. Moomoo Financial Inc.는 연장 거래 시간 동안 특정 증권이 최적 가격에 체결될 것을 보장할 수 없으며, 시장가 주문을 포함한 모든 주문이 반드시 체결된다는 보장도 하지 않는다. Moomoo는 Moomoo Technologies Inc.가 제공하는 금융 정보 및 거래 앱이다. 미국 내에서는 Moomoo Financial Inc.가 FINRA/SIPC 회원사로서 Moomoo 플랫폼에서 제공되는 증권 상품 및 서비스를 담당한다.