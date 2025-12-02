Moomoo 与 OTC Markets 旗下 MOON ATS® 合作，扩大面向个人投资者的 24 小时交易服务

纽约, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 运营超过 12,000 支美国和国际证券的受监管金融市场平台 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 与拥有逾 2,800 万全球用户的领先国际投资与交易平台 Moomoo 今日宣布在个人投资领域取得重大成果。 Moomoo 已正式接入OTC Markets 的 MOON ATS®，为全球投资者提供全天候无缝市场交易通道。

通过此次升级，投资者可实时掌握夜盘流动性与价格波动，并能通过 MOON ATS® 交易美股主要交易所的证券。 该服务满足了全球投资者对延长交易时段日益增长的需求，尤其受到亚洲地区个人和机构投资者的欢迎。

OTC Markets Group 首席执行官 Cromwell Coulson 表示：“通过将 MOON ATS® 并入其 24 小时交易平台，Moomoo 正在拓展全球市场准入门槛，从而赋能更多个人投资者。 延长交易时段不仅惠及专业投资者，也为个人投资者提供跨越各大洲和时区的更多投资机会。”

Moomoo US 首席执行官 Neil McDonald 表示：“Moomoo 观察到来自多个市场的客户对夜盘交易功能的需求显著增加。 个人投资者希望获得更高的灵活性，并能全天候更广泛地接入全球市场。此次与 OTC Markets 的合作我们正是对这一需求的直接回应。 通过整合 MOON ATS®，我们得以助力客户更及时地把握市场机会，无论其所处地域或时区，从而进一步提升整体投资体验。”

此次合作进一步彰显了 Moomoo 致力于为新加坡、澳大利亚、新西兰、日本、马来西亚、美国、加拿大及更多地区的多元化投资者群体提供先进交易功能、专业级市场数据和可操作洞察方面的承诺——跨越时区限制，拓展全球市场可及性。

这一合作也建立在双方自 2018 年起的多年伙伴关系之上，当时 Moomoo 在香港的姊妹品牌最初聚焦于为亚太地区提供 OTCQX®、 OTCQB® 和 Pink® 证券的实时市场数据。

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 运营着一个交易 12,000 支美国和国际证券的受监管市场。 我们基于数据驱动的披露标准构建了四大公开市场：OTCQX® 最佳市场、OTCQB® 风险市场、OTCID 基础市场和 Pink Limited™ 市场。

我们的 OTC Link® 另类交易系统 (ATS) 提供经纪自营商交易所需的关键市场基础设施。 我们创新的运营模式为企业提供了更加高效进入美国金融市场的途径。 OTC Link ATS、OTC Link ECN、OTC Link NQB 和 MOON ATS® 均为受证券交易委员会监管 (SEC) 的替代交易系统 (ATS)，由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

如需详细了解我们如何创建资讯渠道更丰富、效率更高的市场，请访问 www.otcmarkets.com 。

关于 Moomoo

Moomoo 是一家领先的全球投资与交易平台，致力于通过用户友好工具、数据与洞察赋能投资者。 我们的平台旨在提供关键信息与技术支持，助力用户做出明智的投资决策。 凭借先进图表工具与专业级分析功能，Moomoo 与用户共同进步，营造一个开放互助的投资社区，让投资者在此交流、学习并共同成长。

Moomoo 创立于美国，现已拓展至多个市场，包括新加坡、澳大利亚、日本、加拿大、马来西亚以及新西兰。 作为一家 Nasdaq 上市公司的子公司，Moomoo 已赢得全球超 2,800 万投资者的信任，并因其创新性与可靠性获得多家领先金融机构和权威媒体的认可。

如需了解更多信息，请访问 Moomoo 官方网站 www.moomoo.com 。

本文所载内容仅供信息参考与教育目的，不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 内容中提供的投资信息具有一般性，仅用于实例说明，可能并不适用于所有投资者。 所提供内容未考虑个人投资者的财务知识水平、财务状况、投资目标、投资期限或风险承受能力。 在作出任何投资决定前，您应结合自身具体情况评估该信息的适用性。 过往投资表现并不预示未来成功或回报。 投资回报存在差异，所有投资均存在风险，包括本金损失。 Moomoo 不对上述内容在任何特定用途上的充分性、完整性、准确性或时效性做出任何陈述或保证。

在延长交易时段进行交易存在特定风险，例如价格波动更大、流动性较低、买卖差价扩大及市场可见性较低，因此可能并不适合所有投资者。 Moomoo Financial Inc. 不能保证延长交易时段的订单能够以任何特定证券的最佳价格成交，亦无法保证任何此类订单（包括市价单）能够成交。 Moomoo 是由 Moomoo Technologies Inc. 提供的金融信息与交易应用。在美国，Moomoo 平台上的证券产品和服务由 Moomoo Financial Inc. 提供，该公司亦为 FINRA/SIPC 成员。