Moomoo Bermitra dengan MOON ATS® milik OTC Markets untuk Memperluas Trading 24 jamnya bagi Investor Ritel

NEW YORK, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator pasar teregulasi untuk lebih dari 12.000 sekuritas di AS dan global, dan Moomoo, platform investasi dan trading global terkemuka dengan lebih dari 28 juta pengguna di seluruh dunia, hari ini mengumumkan suatu pencapaian besar dalam investasi ritel. Moomoo kini secara resmi terhubung dengan MOON ATS® milik OTC Markets sehingga para investor di seluruh dunia dapat mengakses pasar sepanjang waktu dengan lancar.

Kemajuan ini mempermudah investor memperoleh wawasan secara real time tentang likuiditas dan harga selama malam hari. Selain itu, investor kini juga dapat melakukan trading untuk sekuritas yang terdaftar di bursa besar AS pada malam hari melalui MOON ATS®. Layanan bertujuan untuk memenuhi meningkatnya permintaan global terhadap jam trading yang lebih panjang, khususnya di kalangan investor ritel dan institusional di Asia.

“Dengan mengintegrasikan MOON ATS® ke dalam platform trading 24 jamnya, Moomoo memberdayakan lebih banyak investor individual melalui perluasan akses ke pasar global,” ujar Cromwell Coulson, CEO OTC Markets Group. “Jam trading yang lebih panjang memungkinkan investor ritel, bukan hanya dari kalangan profesional, untuk mendapatkan peluang lebih besar lintas benua dan zona waktu.”

“Di Moomoo, kami melihat peningkatan signifikan dalam permintaan atas kemampuan trading malam hari dari para klien kami di berbagai pasar,” ujar Neil McDonald, CEO Moomoo AS. “Investor ritel menginginkan fleksibilitas yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas sepanjang waktu. Kolaborasi dengan OTC Markets ini merupakan jawaban langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan mengintegrasikan MOON ATS®, kami memberikan nilai tambah yang unik kepada klien sehingga mereka dapat merespons peluang dengan lebih tepat waktu, kapan pun, di mana pun.”

Kolaborasi ini menegaskan komitmen Moomoo untuk fokus dalam menghadirkan fitur trading yang canggih, data berkelas profesional, serta wawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh beragam investor yang berada di Singapura, Australia, Selandia Baru, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, dan wilayah lainnya. Hal ini sekaligus menjembatani perbedaan zona waktu dan memperluas jangkauan pasar global.

Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari hubungan bisnis selama bertahun-tahun yang dimulai pada 2018 dengan merek saudara Moomoo di Hong Kong. Awalnya kerja sama ini berfokus pada penyediaan data pasar real time untuk sekuritas OTCQX®, OTCQB®, dan Pink® di kawasan Asia Pasifik.

Tentang OTC Markets Group

OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) mengoperasikan pasar teregulasi untuk melakukan trading 12.000 sekuritas AS dan internasional. Standar pengungkapan kami yang berbasis data menjadi fondasi bagi pasar publik kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID Basic Market, dan Pink Limited™ Market.

Sistem Trading Alternatif (ATS) OTC Link® kami menyediakan infrastruktur pasar penting yang diandalkan oleh para pialang dan dealer untuk memfasilitasi trading. Model inovatif kami menawarkan kepada banyak perusahaan akses yang lebih efisien ke pasar keuangan AS. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB, dan MOON ATS® masing-masing merupakan ATS yang diatur oleh SEC, dioperasikan oleh OTC Link LLC, pialang dan dealer yang terdaftar di FINRA dan SEC, anggota SIPC.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang bagaimana kami menciptakan pasar yang lebih berwawasan dan lebih efisien, kunjungi www.otcmarkets.com .

Tentang Moomoo

Moomoo adalah platform investasi dan trading terkemuka yang khusus mendukung para investor dengan alat, data, dan wawasan yang mudah digunakan. Platform ini didesain untuk memberi pengguna informasi dan teknologi penting agar dapat membuat keputusan investasi lebih matang. Dengan alat pembuatan diagram canggih dan fitur analisis setingkat profesional, Moomoo terus berkembang bersama para penggunanya untuk membangun komunitas dinamis tempat para investor dapat saling berbagi, belajar, dan tumbuh bersama.

Moomoo yang didirikan di AS telah memperluas kehadirannya secara global untuk melayani investor di berbagai pasar, termasuk Singapura, Australia, Jepang, Kanada, Malaysia, dan Selandia Baru. Sebagai anak perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, Moomoo dipercaya oleh lebih dari 28 juta investor di seluruh dunia dan telah mendapatkan pengakuan dari lembaga keuangan serta publikasi terkemuka atas inovasi dan keandalannya.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web resmi Moomoo di www.moomoo.com .

