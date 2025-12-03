Moomoo จับมือกับ MOON ATS® ของ OTC Markets เพื่อขยายการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักลงทุนรายย่อย

นิวยอร์ก, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ผู้ให้บริการตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลครอบคลุมหลักทรัพย์กว่า 12,000 รายการในสหรัฐฯ และทั่วโลก และ Moomoo แพลตฟอร์มการลงทุนและเทรดชั้นนำระดับโลกที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 28 ล้านคนทั่วโลก ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย Moomoo ได้เชื่อมต่อกับ MOON ATS® ของ OTC Markets อย่างเป็นทางการ มอบการเข้าถึงตลาดแบบไร้รอยต่อ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้แก่นักลงทุนทั่วโลก
ความก้าวหน้านี้ช่วยให้สามารถดูข้อมูลสภาพคล่องและราคาแบบเรียลไทม์ได้ข้ามคืน พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเทรดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักของสหรัฐฯ ได้ข้ามคืนผ่าน MOON ATS® ข้อเสนอนี้ตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสำหรับชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันทั่วเอเชีย
"ด้วยการผสาน MOON ATS® เข้ากับแพลตฟอร์มการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงของ Moomoo ทำให้ Moomoo สามารถเสริมพลังให้นักลงทุนรายบุคคลมากขึ้น ผ่านการขยายการเข้าถึงตลาดโลก" Cromwell Coulson ซีอีโอของ OTC Markets Group กล่าว "การขยายชั่วโมงการเทรดช่วยเปิดโอกาสที่มากขึ้นให้กับนักลงทุนรายย่อย ซึ่งไม่ใช่แค่นักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น ในทั่วทั้งทวีปและหลายเขตเวลา"
"ที่ Moomoo เราได้เห็นความต้องการในการเทรดข้ามคืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากลูกค้าของเราในหลายตลาด" Neil McDonald ประธานกรรมการบริหารของ Moomoo US กล่าว "นักลงทุนรายย่อยต้องการความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง และความร่วมมือครั้งนี้กับ OTC Markets คือคำตอบโดยตรงต่อความต้องการนั้น การผสาน MOON ATS® ช่วยให้เรามอบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่ลูกค้าของเรา โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการกับโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม"
ความร่วมมือนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Moomoo ในการมุ่งเน้นการส่งมอบคุณสมบัติขั้นสูง ข้อมูลระดับมืออาชีพ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง แก่นักลงทุนหลากหลายกลุ่มในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงข้ามเขตเวลาและขยายการเข้าถึงตลาดการลงทุนระดับโลกให้กว้างยิ่งขึ้น
ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายปี ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2018 กับแบรนด์ในเครือของ Moomoo ในฮ่องกง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการให้บริการข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์สำหรับหลักทรัพย์ในตลาด OTCQX®, OTCQB® และ Pink® ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและหลักทรัพย์ต่างประเทศกว่า 12,000 รายการ มาตรฐานการเปิดเผยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเรานั้นเป็นรากฐานของตลาดสาธารณะของเรา ซึ่งได้แก่ OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID Basic Market และ Pink Limited™ Market
ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งนายหน้าและนักธุรกิจใช้พึ่งพาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB และ MOON ATS® ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่ให้ข้อมูลดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุณาไปที่ www.otcmarkets.com
MooMoo เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนและการซื้อขายชั้นนำที่มุ่งมั่นเสริมศักยภาพให้กับนักลงทุนด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึก แพลตฟอร์มของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลและเทคโนโลยีที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลประกอบครบถ้วน Moomoo เติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้งานด้วยเครื่องมือกราฟขั้นสูงและคุณสมบัติการวิเคราะห์ในระดับมืออาชีพ โดยสนับสนุนการสร้างชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวซึ่งนักลงทุนสามารถแบ่งปัน เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน
Moomoo ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และขยายการให้บริการในระดับโลกเพื่อรองรับนักลงทุนในหลายตลาด ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ทำให้ Moomoo ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากกว่า 28 ล้านรายทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินและสื่อชั้นนำในด้านนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Moomoo ที่ www.moomoo.com
