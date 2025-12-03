Bitget lanza MONAD On-Chain Earn y 800.000 MON en recompensas de operaciones al incluir MON en la bolsa universal

VICTORIA, Seychelles, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anuncia la inclusión de Monad (MON) con una promoción doble que permite a los usuarios obtener altos rendimientos en cadena mientras compiten por una parte de un fondo de recompensas de 800.000 MON a través de las operaciones al contado. La campaña refleja el impulso de Bitget para brindar a los usuarios formas más sencillas y gratificantes de interactuar con nuevos ecosistemas a medida que se acelera el interés en el desarrollo modular L1.

MON ahora está disponible en Bitget con suscripciones on-chain Earn en cadena abiertas a una tasa de porcentaje anual (APR) promocional del 20 % del 30 de noviembre al 7 de diciembre (UTC+8). Los usuarios pueden suscribirse de forma flexible a través de la interfaz On-chain Earn de Bitget tanto en la web como en la aplicación, lo que lo convierte en uno de los puntos de entrada más fáciles al ecosistema de Monad en el lanzamiento. Cuando la promoción finalice al mediodía del 7 de diciembre, las tarifas volverán a su valor base estándar que aparecen en la página del producto.

Al mismo tiempo, Bitget está abriendo un fondo de operaciones de 800.000 MON para los usuarios que acumulen una cantidad calificada de MON entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre. Un sistema de instantáneas diarias registra los aumentos netos en las posiciones MON Earn de los usuarios, y el nuevo saldo promedio se convierte en la base para calcular los airdrops individuales. Las recompensas escalan de manera proporcional, lo que permite que tanto los operadores nuevos como los experimentados compitan de manera justa durante todo el tiempo que dura la campaña. Los airdrops se distribuirán dentro de los cinco días hábiles posteriores a la finalización del evento.

“MON es una incorporación emocionante porque representa el siguiente capítulo del diseño de blockchain centrado en el rendimiento”, comentó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Los usuarios buscan utilidad, rendimiento y participación real, y nuestros programas de operaciones y on-chain Earn en cadena están diseñados para brindarles oportunidades significativas desde el primer día”.

El lanzamiento de MON llega justo antes de la línea ampliada POS Earn de Bitget, que presenta un nuevo conjunto de productos de staking diseñados para usuarios que prefieren rendimientos predecibles y respaldados por activos. A medida que la bolsa universal continúa unificando las finanzas centralizadas (CeFi) y descentralizadas (DeFi) y los canales de pago en un solo entorno, estos productos brindan a los usuarios un camino más fluido e intuitivo hacia las ganancias en cadena sin las barreras de complejidad habituales.

Las promociones de MON marcan otro paso en el enfoque de Bitget hacia la adopción de la UEX: brindar a los usuarios una forma sencilla de interactuar con tokens, ganar a través de mecánicas reales en cadena y beneficiarse de la actividad de las operaciones de formas que se sientan accesibles en lugar de intimidantes. Con más lanzamientos planificados para diciembre, Bitget continúa combinando herramientas de rendimiento, liquidez y descubrimiento en un punto de entrada unificado para la próxima generación de participación en cadena.

Para obtener más detalles, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0958d32c-6e06-4dc0-a2e5-e75cce10a21b