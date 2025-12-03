Bitget lance MONAD On-Chain Earn et une cagnotte de récompenses de trading de 800 000 MON alors que MON fait son entrée sur la bourse universelle

VICTORIA, Seychelles, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, marque la cotation de Monad (MON) avec une double opération promotionnelle permettant aux utilisateurs de générer des rendements on-chain élevés tout en concourant pour une part d’une cagnotte de récompenses de 800 000 MON via le trading au comptant. Cette campagne reflète la volonté de Bitget d’offrir aux utilisateurs des moyens plus simples et plus attractifs d’explorer de nouveaux écosystèmes, alors que l’intérêt pour le développement des L1 modulaires s’accélère.

MON est désormais disponible sur Bitget, avec des souscriptions On-chain Earn accessibles à un taux promotionnel d’APR de 20 % du 30 novembre au 7 décembre (UTC+8). Les utilisateurs peuvent souscrire de manière flexible via l’interface On-chain Earn, sur le site comme sur l’application Bitget, ce qui en fait l’un des points d’entrée les plus simples dans l’écosystème Monad au moment de son lancement. Au terme de la promotion, le 7 décembre à midi, les taux retrouveront leur valeur de référence standard affichée sur la page du produit.

En parallèle, Bitget ouvre un pool de trading de 800 000 MON pour les utilisateurs ayant accumulé un montant éligible de MON entre le 24 novembre et le 7 décembre. Un système de snapshots quotidiens enregistre l’augmentation nette des positions MON Earn des utilisateurs, et le solde moyen nouvellement acquis sert de base au calcul des airdrops individuels. Les récompenses sont proportionnelles, permettant aux traders novices comme expérimentés de concourir équitablement tout au long de la campagne. Les airdrops sont distribués dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l’événement.

« MON est un développement prometteur, car il représente la nouvelle génération de conception de blockchain axée sur la performance », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les utilisateurs veulent une utilité réelle, un rendement réel et une participation réelle. Nos programmes On-chain Earn et trading sont conçus pour leur offrir des opportunités concrètes dès le premier jour. »

Le lancement de MON intervient juste avant l’expansion de la gamme POS Earn de Bitget, qui introduit une nouvelle suite de produits de staking destinée aux utilisateurs recherchant des rendements prévisibles et adossés aux actifs. Alors que la bourse universelle poursuit l’unification de la CeFi, de la DeFi et des solutions de paiement au sein d’un environnement unique, ces produits offrent aux utilisateurs un accès plus fluide et intuitif aux rendements on-chain, sans les barrières de complexité habituelles.

Les promotions MON marquent une nouvelle étape dans l’approche UEX de Bitget : offrir un moyen sans friction d’interagir avec les jetons, de générer des rendements via des mécanismes réellement on-chain, et de bénéficier de l’activité de trading de manière accessible et non intimidante. Avec d’autres lancements prévus en décembre, Bitget continue d’intégrer rendements, liquidité et outils de découverte dans un point d’entrée unifié pour la prochaine génération de participation on-chain.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde, au service de plus de 120 millions d'utilisateurs et facilitant l'accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP et d'autres cryptomonnaies au sein d'une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

