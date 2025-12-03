Bitget משיקה את MONAD ב-On-Chain Earn ו-800,000 אסימוני MON כתגמולי מסחר עם הרישום של MON לבורסה האוניברסלית

ויקטוריה, סיישל, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מציינת את הרישום למסחר של Monad (MON) במבצע קידום כפול המאפשר למשתמשים להרוויח תשואות גבוהות ברשת תוך כדי התחרות על נתח ממאגר תגמולים של 800,000 יחידות MON באמצעות מסחר בספוט. הקמפיין משקף את הדחיפה של Bitget לספק למשתמשים דרכים פשוטות ומתגמלות יותר לעסוק באקוסיטמים חדשים ככל שהעניין בפיתוח L1 מודולרי מואץ.

MON זמין כעת ב-Bitget עם מנויים On-chain Earn שפתוחים לקבלת ריבית קידום שנתית של 20%, החל ב-20 נובמבר ועד 7 בדצמבר (UTC+8). משתמשים יכולים להירשם באופן גמיש דרך הממשק On-chain Earn של Bitget באמצעות דפדפן או האפליקציה, מה שהופך לאחת מנקודות הכניסה הקלות ביותר לאקוסיסטם של Monad בעת ההשקה. כאשר המבצע יסתיים בצהריים ב-7 בדצמבר, התעריפים חוזרים יחזרו לקו הבסיס הסטנדרטי שלהם, כפי שיוצג בדף המוצר.

במקביל, Bitget פתחה מאגר מסחר של 800,000 יחידות MON עבור משתמשים שיצברו כמות מזכה של MON החל ב-24 בנובמבר ועד ל-7 בדצמבר. תמונת מצב יומית של המערכת מתעדת עליות נטו בפוזיציות MON Earn של המשתמשים, והיתרה החדשה הממוצעת הופכת לבסיס לחישוב החלוקות השונות. גודל התגמולים משתנה באופן יחסי, מה שמאפשר לסוחרים חדשים ומנוסים כאחד להתחרות באופן הוגן לאורך כל תקופת הקמפיין. החלוקות יוענקו תוך חמישה ימי עסקים לאחר סגירת האירוע.

"MON היא תוספת מרגשת כי היא מייצגת את הפרק הבא של עיצוב בלוקצ'יין שמבוסס על ביצועים," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "המשתמשים רוצים תועלת אמיתית, תשואה אמיתית והשתתפות אמיתית, ותוכניות ה- On-Chain Earnוהמסחר שלנו נועדו להעניק להם הזדמנויות משמעותיות מהיום הראשון".

השקת MON מגיעה ממש לפני השקת קו מוצרי ה-POS Earn המורחב של Bitget, שיציג חבילה חדשה של מוצרי סטייקינג שנבנו עבור משתמשים המעדיפים תשואות מגובות נכסים צפויות. בעת שהבורסה האוניברסלית ממשיכה לאחד את CeFi, DeFi ומסלולי תשלום בסביבה אחת, מוצרים אלה מעניקים למשתמשים נתיב חלק ואינטואיטיבי יותר להכנסות ברשת ללא מחסומי המורכבות הרגילים.

מבצעי הקידום של MON מסמנים צעד נוסף בגישתה של Bitget לאימוץ UEX: מתן דרך נוחה וקלה לתקשר עם אסימונים, להרוויח באמצעות מכניקות בלוקצ'יין אמיתיות, וליהנות מפעילות מסחר בדרכים שמרגישות נגישות ולא מאיימות. עם השקות נוספות המתוכננות בדצמבר, Bitget ממשיכה לשלב כלי תשואה, נזילות וגילוי לנקודת כניסה מאוחדת לדור הבא של ההשתתפות ברשת.

