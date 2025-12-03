ビットゲット (Bitget)、MONのユニバーサル取引所上場に伴い、モナド (MONAD) On-Chain Earnと80万MONの取引報酬の提供を開始

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、モナド (MON) の上場を記念して、ユーザーが高いオンチェーン利回りを稼ぎながら、スポット取引を通じて80万MONの報酬プールの分け前を競うことができるデュアルプロモーションを実施する。このキャンペーンは、モジュール型L1開発への関心が加速する中、よりシンプルで報酬の高い方法でユーザーに新しいエコシステムに参加してもらおうというビットゲットの姿勢を反映したものだ。

MONはビットゲットで利用可能になり、11月30日から12月7日 (UTC+8) まで、On-chain Earnサブスクリプションがプロモーション期間中の20%のAPRで利用できる。ユーザーは、ウェブとアプリの両方でビットゲットのOn-chain Earnインターフェイスを通じてフレキシブルに加入することができ、モナドのエコシステムへの最も簡単なエントリーポイントのひとつとなっている。12月7日正午にプロモーションが終了すると、レートは商品ページに表示されている標準的価格に戻る。

これと並行して、ビットゲットは、11月24日から12月7日の間に要件を満たす量のMONを積み立てたユーザーを対象に、80万MONの取引プールをオープンする。デイリー・スナップショット・システムが、利用者のMON Earnポジションの純増額を記録し、平均新残高が個々のエアドロップ算出の基礎となる。報酬は比例配分されるため、新規トレーダーも経験豊富なトレーダーも、キャンペーン期間中、公平に競い合うことができる。エアドロップはイベント終了後5営業日以内に配布される。

「MONは、パフォーマンス優先のブロックチェーン設計の次の章を象徴するものであり、エキサイティングな追加です」とビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。「ユーザーは真の実用性、真の利回り、真の参加を求めており、当社のOn-chain Earnと取引プログラムは、初日から有意義な機会を提供するように設計されています。」

MONのリリースは、予測可能で資産に裏打ちされた利回りを好むユーザー向けに構築された新しいステーキング商品群を導入するビットゲットのPOS Earnラインアップの拡大に先行して行われた。ユニバーサル取引所がCeFi、DeFi、決済レールを単一の環境に統合し続ける中、これらの商品は、ユーザーに通常の複雑な障壁を与えることなく、よりスムーズで直感的なオンチェーン収益への道を提供する。

MONのプロモーションは、ユーザーに摩擦の少ない方法でトークンに関与し、実際のオンチェーンメカニズムで稼ぎ、取引活動から利益を得るという、敷居の高さを感じさせない方法を提供するという、UEX採用に対するビットゲットのアプローチの新たな一歩を示すものだ。さらに12月にも新たなサービスを開始する予定のビットゲットは利回り、流動性、ディスカバリーツールを重ね合わせ、次世代のオンチェーン参加に向けた統一されたエントリーポイントを構築し続けている。

詳しくはこちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

