Bitget Umum Naik Taraf Besar GetAgent, Menawarkan Respons Lebih Pintar dan Akses Percuma kepada Semua Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan naik taraf besar kepada GetAgent, pembantu dagangan dikuasakan AI miliknya. Kemas kini ini memperkenalkan enjin jawapan yang lebih fleksibel, antara muka pengguna yang diperkemas serta peluasan kuota keahlian yang signifikan, menjadikan alat dagangan AI lanjutan lebih mudah diakses berbanding sebelum ini oleh pengguna di semua tahap.

GetAgent, yang dilancarkan awal tahun ini, telah menjadi komponen penting dalam pengalaman dagangan Bitget, membantu puluhan ribu pengguna memudahkan analisis dan pelaksanaan. Teras utama naik taraf ini ialah sistem jawapan yang dipertingkatkan. GetAgent kini secara pintar mengesan kehendak pengguna—sama ada mereka mahukan pandangan ringkas atau analisis yang lebih menyeluruh—dan menyesuaikan responsnya secara automatik. Untuk permintaan pantas, pembantu ini menyediakan jawapan ringkas yang boleh terus dilaksanakan. Apabila konteks lebih mendalam diperlukan, pedagang boleh mengaktifkan Mod Penyelidikan dengan satu ketikan, menghasilkan analisis pelbagai dimensi penuh yang merangkumi isyarat teknikal, pertimbangan risiko, data on-chain serta struktur pasaran.

Tahap Keahlian



Sebelum Selepas Kuota Pertanyaan Harian Kuota Pertanyaan Harian Kuota Penyelidikan Tambahan Basic 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 Tanpa had Tanpa had

Bagi melengkapi naik taraf ini, Bitget telah meningkatkan kuota penggunaan secara signifikan untuk semua tahap keahlian GetAgent. Semua pengguna kini mempunyai akses lebih luas kepada pertanyaan harian, hasil penyelidikan dan alat analisis— mahupun pada tahap Basic percuma. Ahli tahap pertengahan menerima had harian 10 kali ganda lebih banyak berbanding sebelumnya, manakala tahap premium kini menikmati akses tanpa had atau hampir tanpa had kepada keseluruhan keupayaan kecerdasan GetAgent.

Selain itu, Bitget telah mereka bentuk semula antara muka GetAgent untuk meningkatkan kejelasan serta memudahkan pengalaman penggunaan. Antara muka yang dipertingkatkan ini menawarkan navigasi lebih lancar, susun atur sembang yang lebih intuitif serta akses yang diperkemas kepada laporan penyelidikan, pratonton dagangan dan cerapan kedudukan.

“Dagangan AI sedang memasuki fasa baharu, dan GetAgent berada di barisan hadapan perubahan ini. Dengan menggabungkan kecerdasan masa nyata, penyelidikan berasaskan bahasa semula jadi dan pelaksanaan yang bersepadu sepenuhnya, kami sedang mentakrifkan semula apa yang boleh ditawarkan oleh sebuah bursa. Naik taraf ini membawa kami lebih dekat kepada masa depan di mana setiap pedagang mempunyai rakan AI yang mampu menyokong keseluruhan proses membuat keputusan mereka,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Seiring dengan naik taraf tersebut, Bitget baru-baru ini memperkenalkan AI trading camp — ejen khusus yang menjalankan strategi langsung dengan prestasi telus. Ia menawarkan pengguna cara yang mudah untuk menerokai gaya dagangan yang berbeza dan membandingkan tingkah laku masa nyata merentasi model, sekali gus memperlihatkan potensi praktikal keupayaan AI GetAgent.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya di satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pulangan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

