Bitget, MON의 유니버셜 거래소 상장 기념으로 MONAD 온체인 Earn 및 80만 MON 거래 보상 프로그램 출시

세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 Monad(MON) 상장을 기념해 사용자가 온체인 수익을 높게 얻는 동시에 현물 거래를 통해 80만 MON 보상 풀을 나눠 가질 수 있는 듀얼 프로모션을 진행한다. 이번 캠페인은 모듈형 L1 개발에 대한 관심이 급증하는 가운데, Bitget이 사용자들이 새로운 생태계에 더 쉽고 보람 있게 참여할 수 있도록 돕는 노력을 반영하고 있다.

MON은 현재 Bitget에 상장되었으며, 온체인 Earn 프로모션이 11월 30일부터 12월 7일(UTC+8)까지 20% APR의 특별 금리로 진행된다. 사용자는 웹과 앱 모두에서 Bitget의 On-chain Earn 인터페이스를 통해 유연하게 가입할 수 있어, 출시 초기 Monad 생태계에 진입하는 가장 쉬운 방법 중 하나가 되고 있다. 프로모션은 12월 7일 정오에 종료되며, 이후 금리는 상품 페이지에 표시된 기본 금리로 되돌아간다.

이와 동시에 Bitget은 11월 24일부터 12월 7일까지 MON을 일정 기준 이상 보유한 사용자들을 위한 80만 MON 거래 보상 풀을 개설한다. 일일 스냅샷 시스템을 통해 사용자의 MON Earn 포지션 순증가량이 기록되며, 새롭게 늘어난 평균 잔액이 개인별 에어드롭 산정 기준이 된다. 보상은 증가 비율에 따라 배분되어, 신규 트레이더와 숙련 트레이더 모두 캠페인 기간 동안 공정하게 경쟁할 수 있다. 에어드롭은 이벤트 종료 후 영업일 기준 5일 이내에 지급된다.

Bitget의 CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “MON은 성능 중심 블록체인 설계의 다음 장을 보여주는 의미 있는 프로젝트이기 때문에 매우 기대되는 신규 상장에 해당한다.”라고 밝혔다. 이어 “사용자들은 실제 효용, 실질적인 수익, 그리고 실질적인 참여를 원하고 있다. Bitget의 온체인 Earn 프로그램과 거래 프로그램은 사용자들이 첫날부터 의미 있는 기회를 얻을 수 있도록 설계되었다.”라고 설명했다.

MON 출시 소식은 Bitget의 POS Earn 확장 제품군 공개 직전에 이루어진 것으로, 이 신규 라인업은 예측 가능하고 자산 담보 기반의 수익을 선호하는 사용자들을 위해 설계된 스테이킹 상품 모음이다. Bitget은 유니버설 익스체인지(UEX) 전략 아래 CeFi, DeFi, 결제 레일을 하나의 환경으로 통합해 나가고 있으며, 이러한 상품들은 사용자들이 불필요한 복잡성 없이 더 부드럽고 직관적인 방식으로 온체인 수익 활동을 시작할 수 있도록 돕는다.

이번 MON 프로모션은 Bitget의 UEX 도입 전략에서 또 하나의 중요한 단계로, 사용자들에게 낮은 진입 장벽으로 토큰 참여, 실제 온체인 메커니즘을 통한 수익 창출, 그리고 부담스럽지 않고 접근 가능한 방식의 거래 혜택을 제공한다. Bitget은 12월에도 추가 출시를 앞두고 있으며, 이를 통해 수익·유동성·탐색 도구를 하나의 진입점에 통합한 차세대 온체인 참여 환경을 계속 구축해 나가고 있다.

자세한 내용은 여기 링크를 통해 확인이 가능하다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

