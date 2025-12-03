Bitget 开启 MONAD 链上赚币活动并发放高达 800,000 MON 的交易奖励，庆祝全新加密货币 MON 在该通用交易所上市

塞舌尔维多利亚, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的通用交易所 (UEX) Bitget 宣布推出一项双重福利活动，以此庆祝新加密货币 Monad (MON) 在该交易所的上市。活动期间，用户将有机会赚取高额链上收益，同时还能通过现货交易瓜分高达 800,000 MON 的奖池。此次福利活动表明，随着模块化 L1 开发热度持续升温，Bitget 正采取积极举措，旨在为用户提供更简洁易懂、回报更加丰厚的方式，以便用户参与到新的生态系统之中。

MON 现已登陆 Bitget，并已开启链上收益计划订阅通道。在 11 月 30 日至 12 月 7 日 (UTC+8) 间订阅链上收益计划，即可享受 20% 年化收益率福利。广大用户将可通过 Bitget 的链上收益界面灵活订阅收益计划，该界面支持网页端和移动应用端，使其成为 Monad 生态上线时最便捷的入口之一。福利活动将于 12 月 7 日午间截止，活动结束后，收益率将恢复为产品页面上显示的标准基准收益率。

在福利活动之外，Bitget 还将为 11 月 24 日至 12 月 7 日期间累积 MON 持有量达到指定数量的用户开放高达 800,000 MON 的奖励池。每日快照系统将会记录每名用户 MON 收益持仓的净增量，并以活动期间每日新增余额的平均值为依据，计算该用户可分得的奖励空投份额。奖励将按比例递增，确保新老交易者都能在整个活动期间公平竞争。奖励空投将在活动结束后五个工作日内发放。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“MON 币在我们交易所的上市实在令人兴奋，因为它标志着性能优先的区块链设计迈入了新篇章。我们的用户渴望真正的实用性、真正的收益和真正的参与感，而我们的链上收益与交易计划从第一天起就是为给用户创造有意义的机会而设计的。”

MON 币的上市，适逢 Bitget 计划扩展其 POS 收益产品线，该产品线将引入一套全新的质押产品，专为追求可预测、资产支持收益的用户打造。随着该通用交易所不断在单一环境中整合中心化金融、去中心化金融以及支付通道，这些产品将为用户提供更顺畅、更直观的链上收益通道，消除传统复杂性的障碍。

MON 币福利活动同时也标志着 Bitget 在提升 UEX 接受度方面又迈出了重要的一步：即为用户提供一种低门槛的方式，以便其参与加密货币交易，通过真实的链上机制赚取收益，并以一种易于上手而非令人望而生畏的方式从交易活动中赚取收益。随着更多产品和加密货币计划在 12 月陆续上线和上市，Bitget 继续将收益、流动性和探索工具整合在同一个入口之中，从而实现次世代的链上参与。

如需了解更多详情，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。建议投资者在可承受损失的范围内投资。投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险，投资须谨慎。建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0958d32c-6e06-4dc0-a2e5-e75cce10a21b