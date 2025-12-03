Orbus Software تُعيّن Steve Fulton رئيسًا تنفيذيًا

لندن, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

أعلنت Orbus Software، الشركة العالمية الرائدة في مجال برمجيات تحويل المؤسسات، اليوم، عن تعيين Steve Fulton في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. يأتي تعيين Fulton خلفاً للرئيس التنفيذي السابق Gareth Burton الذي قاد الشركة خلال مرحلة هامة من النمو المدعوم برأس المال الخاص والتحول إلى نموذج "البرمجيات كخدمة" (SaaS)، ما أدى في النهاية إلى حصول الشركة على استثمار كبير في رأس مال النمو من قِبلFTV Capital ، والذي أُعلن عنه في الربع الأخير من عام 2024، إلى جانب SilverTree Equity، بصفتها شريكاً في شؤون الإدارة والسيطرة المشتركة.

ومن خلال منصبه، سيتولى Steve Fulton الآن مسؤولية قيادة رؤية Orbus واستراتيجيتها وتنفيذ خططها في الوقت الذي تشهد فيه الشركة توسعاً متسارعاً على الصعيد العالمي. يتمتع Fulton بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مناصب قيادية عليا في مجموعة متنوعة من شركات برمجيات وخدمات المؤسسات.

وفي هذا السياق، قال Steve: "يسعدني أن أبدأ العمل المهم المتمثل في مقابلة فريق Orbus، والتواصل مع العملاء والشركاء، وتطوير الرؤية الاستراتيجية التطلّعية الطموحة للشركة". وأضاف: "أنا على ثقة بأن خبرتي وأسلوبي في العمل سيُكمّلان الفريق ويُساهمان في إرساء أساس قوي للمرحلة القادمة من النمو المتسارع للشركة".

وكان Steve قد شغل في الآونة الأخيرة منصب رئيس شركة Secureworks، حيث قاد عملية تحول الشركة إلى منصة للكشف والاستجابة الموسّعة (XDR) قائمة على البرمجبات كخدمة (SaaS)، مما أدى إلى زيادة متوسط ​​العائد السنوي من 0 إلى 300 مليون دولار أمريكي، وأتاح بيع الشركة إلى شركة Sophos. قبل توليه منصب الرئيس، شغل Steve منصب رئيس قسم المنتجات، حيث قاد هندسة البرمجيات وإدارة المنتجات والتسعير وتجربة العملاء في شركة Secureworks. كما شغل Steve مناصب قيادية رئيسة في كلّ من EMCوDell وScalio (التي استحوذت عليها EMC) وServiceMesh وWanova (التي استحوذت عليها VMWare).

من جانبه، قال Quentin Gallivan، رئيس مجلس إدارة Orbus: "نحن متحمسون للغاية لانضمام Steve إلينا في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة Orbus". وأضاف: "لدينا في Orbus فريق رائع ومتنوع من الموظفين المتحمّسين والمولعين بخدمة العملاء، ومنصة رائدة في السوق ستواصل تمكين العملاء من تحقيق رؤية شاملة واتخاذ قرارات واثقة، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وفعالية من عملية التحوّل. نود أن نشكر Gareth على ما بذله من جهود للارتقاء بشركة Orbus إلى ما هي عليه اليوم، وإنشاء فريق عمل يشاركنا نفس الشغف المتمثّل في تقديم قيمة حقيقية للعملاء".

هذا وقد سلّم Gareth القيادة رسميًا إلى Steve في 18 نوفمبر 2025 لتولي زمام شؤون شركة Orbus، وقال في اجتماع مجلس إدارة الشركة قبيل بدء عملية نقل المهام:

"لقد حظيت بفرصة رائعة بأن أشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Orbus منذ عام 2022. كما كان شرفًا عظيمًا لي أن أقود هذا الفريق المتميز وأن أدعم توسّع الأعمال وارتقاءها على المستوى العالمي في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS). وأنا في غاية السعادة لاختيار Steve باعتباره القائد المناسب لقيادة هذه المرحلة المقبلة من نمو Orbus، فهو يُجسّد المزيج المثالي من الشغف والقيادة والخبرة، وهي سمات تتيح له قيادة Orbus نحو نجاحٍ أكبر في المرحلة المقبلة من مسيرتها."

نبذة عن Orbus

تأسست Orbus Software عام ٢٠٠٤، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول التحول المؤسسي، ولها مكاتب إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، وبولندا. تساهم Orbus بتمكين عملائها من اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، ما يسمح لهم بتنفيذ عملية التحول بذكاء وفعالية.

تتولى منصة OrbusInfinity، المخصّصة للعمل في بيئة الحوسبة السحابية، مساعدة القادة على تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجال الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار، وضمان مرونة مؤسساتهم، كما تتيح لهم في الوقت عينه اتخاذ قرارات أعمال أكثر استنارة ومسؤولية واستدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.orbussoftware.com أو متابعتنا على LinkedIn.

للاستفسارات الإعلامية:

Tim Mitchell

نائب الرئيس الأول، علاقات المحللين، العلاقات العامة، والاتصالات

Tim.mitchell@orbussoftware.com

ملاحظة المحررين: جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.