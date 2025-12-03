Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk


De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling/andelsklasseISIN-kodeSamlet udbytte kr. pr. andelHeraf skattefrit udbytte kr. pr. andelTidligere udbetalt
aconto-udbytte
kr. pr. andel
Danmark Fokus, klasse DKK dDK00602443256,80            0,00             0,00   
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDK006024424214,00            0,00             0,00   
Danmark Indeks, klasse DKK dDK00102662386,90            0,00            0,00   
Danmark, klasse DKK dDK00102528738,50            0,00          0,00   
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDK0010078070        1,80            0,00   0,80
Danske Indeksobligationer KLDK0015942650         0,900,41          0,00   
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDK00162904222,60            0,00          0,00   
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDK00161053802,30            0,001,10
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK00604868432,40            0,00             0,00   
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDK0060448751            0,00            0,00             0,00   
Europa 2 KLDK001024590112,40            0,00             0,00   
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDK001625365111,20            0,00             0,00   
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDK001573756332,90            0,00             0,00   
Europa Indeks, klasse DKK dDK00102663115,00           0,00             0,00   
Europa Small Cap, klasse DKK dDK00600460196,10            0,00             0,00   
Europa, klasse DKK dDK001025295612,00            0,00             0,00   
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK00102071417,60            0,00             0,00   
Fonde, klasse DKK dDK00159896101,70            0,00   1,00
Global Indeks, klasse DKK dDK00102630524,70            0,00             0,00   
Global Sustainable Future 2 KLDK0010270503            0,00              0,00             0,00   
Global Sustainable Future, klasse DKK dDK00102645301,90            0,00            0,00   
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDK006044891810,40            0,00             0,00   
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK0060187771            0,00               0,00             0,00   
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDK00605505233,70            0,00             0,00   
Globale Obligationsmarkeder KLDK0016255193            0,00               0,00             0,00   
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDK0016075294            0,00               0,00             0,00   
Japan, klasse DKK dDK001597167512,80            0,00             0,00   
Mix ObligationerDK00604306271,20            0,00             0,00   
Nye Markeder 2, klasse DKK dDK00600803800,20            0,00             0,00   
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDK0060073252            0,00               0,00             0,00   
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDK0016209323            0,00               0,00             0,00   
Nye Markeder, klasse DKK dDK00157106020,50            0,00             0,00   
USA Indeks, klasse DKK dDK00102577572,70            0,00             0,00   

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


