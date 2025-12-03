Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest









De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt

aconto-udbytte

kr. pr. andel Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 6,80 0,00 0,00 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242 14,00 0,00 0,00 Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 6,90 0,00 0,00 Danmark, klasse DKK d DK0010252873 8,50 0,00 0,00 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 1,80 0,00 0,80 Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 0,90 0,41 0,00 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 2,60 0,00 0,00 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 2,30 0,00 1,10 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 2,40 0,00 0,00 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,00 0,00 Europa 2 KL DK0010245901 12,40 0,00 0,00 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 11,20 0,00 0,00 Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 32,90 0,00 0,00 Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 5,00 0,00 0,00 Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 6,10 0,00 0,00 Europa, klasse DKK d DK0010252956 12,00 0,00 0,00 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 7,60 0,00 0,00 Fonde, klasse DKK d DK0015989610 1,70 0,00 1,00 Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 4,70 0,00 0,00 Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 0,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 1,90 0,00 0,00 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 10,40 0,00 0,00 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 0,00 0,00 0,00 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523 3,70 0,00 0,00 Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 0,00 0,00 0,00 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,00 0,00 Japan, klasse DKK d DK0015971675 12,80 0,00 0,00 Mix Obligationer DK0060430627 1,20 0,00 0,00 Nye Markeder 2, klasse DKK d DK0060080380 0,20 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 0,50 0,00 0,00 USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 2,70 0,00 0,00

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

