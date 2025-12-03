AS-i Tallink Grupp 2025 novembri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta novembris 377 163 reisijat, mida on eelmise aasta novembriga võrreldes 1,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 7,3% võrra 19 846 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,0% ning oli 46 636 ühikut.
2025. aasta novembris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|November 2025
|November 2024
|muutus
|Reisijad
|377 163
|369 996
|1,9%
|Soome-Rootsi
|100 341
|102 254
|-1,9%
|Eesti-Soome
|242 427
|235 048
|3,1%
|Eesti-Rootsi
|34 395
|32 694
|5,2%
|Kaubaveoühikud
|19 846
|21 409
|-7,3%
|Soome-Rootsi
|2 419
|2 928
|-17,4%
|Eesti-Soome
|14 134
|15 460
|-8,6%
|Eesti-Rootsi
|3 293
|3 021
|9,0%
|Reisijate sõidukid
|46 636
|47 101
|-1,0%
|Soome-Rootsi
|2 565
|2 333
|9,9%
|Eesti-Soome
|42 640
|43 690
|-2,4%
|Eesti-Rootsi
|1 431
|1 078
|32,7%
SOOME – ROOTSI
Novembri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Novembri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Novembris ei opereerinud shuttle-laev MyStar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.
EESTI – ROOTSI
Novembri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.
