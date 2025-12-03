AS-i Tallink Grupp 2025 novembri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta novembris 377 163 reisijat, mida on eelmise aasta novembriga võrreldes 1,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 7,3% võrra 19 846 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,0% ning oli 46 636 ühikut.

2025. aasta novembris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

November 2025 November 2024 muutus Reisijad 377 163 369 996 1,9% Soome-Rootsi 100 341 102 254 -1,9% Eesti-Soome 242 427 235 048 3,1% Eesti-Rootsi 34 395 32 694 5,2% Kaubaveoühikud 19 846 21 409 -7,3% Soome-Rootsi 2 419 2 928 -17,4% Eesti-Soome 14 134 15 460 -8,6% Eesti-Rootsi 3 293 3 021 9,0% Reisijate sõidukid 46 636 47 101 -1,0% Soome-Rootsi 2 565 2 333 9,9% Eesti-Soome 42 640 43 690 -2,4% Eesti-Rootsi 1 431 1 078 32,7%



SOOME – ROOTSI

Novembri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Novembri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Novembris ei opereerinud shuttle-laev MyStar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI

Novembri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail: Anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 56157170

Manus