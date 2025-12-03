AS-i Tallink Grupp 2025 novembri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta novembris 377 163 reisijat, mida on eelmise aasta novembriga võrreldes 1,9% võrra enam. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 7,3% võrra 19 846 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,0% ning oli 46 636 ühikut.

2025. aasta novembris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 November 2025November 2024muutus
Reisijad377 163369 9961,9%
Soome-Rootsi100 341102 254-1,9%
Eesti-Soome242 427235 0483,1%
Eesti-Rootsi34 39532 6945,2%
    
Kaubaveoühikud19 84621 409-7,3%
Soome-Rootsi2 4192 928-17,4%
Eesti-Soome14 13415 460-8,6%
Eesti-Rootsi3 2933 0219,0%
    
Reisijate sõidukid46 63647 101-1,0%
Soome-Rootsi2 5652 3339,9%
Eesti-Soome42 64043 690-2,4%
Eesti-Rootsi1 4311 07832,7%


SOOME – ROOTSI
Novembri Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Novembri Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Novembris ei opereerinud shuttle-laev MyStar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI
Novembri Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Queen) ja Paldiski-Kapellskäri (reisilaev Superfast IX) laevaliinide tegevust. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170

