Quadient signe un accord en vue d’acquérir CDP Communications pour conforter la première place de sa plateforme Digitale en parts de marché

L’intégration de cette technologie leader en accessibilité appliquée au design des documents permet à Quadient de proposer des communications clients encore plus conformes et inclusives

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de CDP Communications, partenaire historique de Quadient et l’une des sociétés les plus innovantes dans le domaine de l’accessibilité et l’automatisation des documents. Cette opération renforce l’engagement de Quadient en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité dans les communications clients et constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs stratégiques du plan Elevate to 2030.

Ces dernières années, les exigences réglementaires en matière d’accessibilité, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, se sont nettement renforcées. Elles obligent désormais les entreprises à garantir que l’ensemble de leurs contenus numériques, notamment les documents clients numérisés tels que les PDF, soient pleinement conformes d’un point de vue accessibilité. Ces réglementations, couplées à la volonté croissante d’intégrer les communications clients dans un parcours global plus cohérent pour tous les utilisateurs, renforcent la nécessité d’adopter les solutions proposées par CDP.

CDP Communications dispose d’une solide réputation de pionnier dans la création de documents universellement accessibles, la transformation de flux de données complexes en contenus prêts à communiquer, ainsi que dans l’archivage et la consultation sécurisés de documents imprimés. Sa technologie est largement utilisée dans les secteurs réglementés pour répondre aux normes d’accessibilité et de conformité, assurant ainsi des communications exploitables par tous les clients, sur tous les canaux.

Désormais intégrées au portefeuille de solutions d’automatisation digitale de Quadient, les capacités avancées de CDP Communications en matière d’automatisation accéléreront l’innovation, renforceront les fonctionnalités de conformité et apporteront davantage d’agilité au développement produit. Leur technologie simplifie la conversion de documents volumineux en formats accessibles, automatise la validation selon les standards internationaux d’accessibilité et facilite les processus d’adaptation nécessaires pour offrir des expériences clients inclusives à grande échelle. En réunissant leurs forces, Quadient ouvre de nouvelles perspectives pour faire progresser sa feuille de route technologique et fournir, à l’échelle mondiale, des communications sécurisées, inclusives et pérennes.

« L’accessibilité n’est pas seulement une exigence réglementaire, c’est un élément essentiel pour délivrer des communications claires et efficaces », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « CDP Communications est un partenaire de confiance depuis de nombreuses années. En les intégrant à Quadient, nous réaffirmons notre engagement envers l’innovation digitale et la mise à disposition de technologies avancées qui placent l’accessibilité au cœur de chaque transaction. Nous pourrons ainsi mieux accompagner nos clients dans la conformité aux nouvelles exigences du marché, notamment le European Accessibility Act, tout en nous différenciant pour attirer de nouveaux clients. Ensemble, nous continuerons de jouer un rôle de garant de communications professionnelles inclusives et conformes, permettant à nos clients de se concentrer pleinement sur l’expérience client et la création de valeur durable ».

L’intégration de la technologie de CDP Communications renforce la plateforme phare de gestion des Communications Clients (CCM) de Quadient, reconnue par IDC comme la solution numéro un en parts de marché. En associant les capacités de CDP Communications aux flux de conception et de diffusion de sa plateforme d’automatisation intelligente, Quadient consolide sa capacité à aider les entreprises à produire des communications conformes, accessibles et personnalisées, sur l’ensemble des canaux numériques et papier.

Les équipes de CDP Communications, basées principalement à Markham, au Canada, rejoindront la filiale canadienne de Quadient afin de garantir la continuité des activités et un processus d’intégration fluide. La finalisation de la transaction est attendue dans les prochains jours.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

Contacts

Relations Investisseurs

Anne-Sophie Jugean, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 24

as.jugean@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Relations médias

Nathalie Labia, Quadient

+33 (0)1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

Pièce jointe