Pharma Equity Group A/S aftale med Danske Bank som liquidity provider ophører 1. januar 2026

3. december 2025

Selskabsmeddelelse nr. 14





Pharma Equity Group A/S (”PEG”) meddeler, at selskabets aftale med Danske Bank som liquidity provider ophører pr. 1. januar 2026.

I forlængelse af aftalens ophør har selskabet vurderet sin nuværende markedsstrategi. Det er ledelsens vurdering, at selskabet på nuværende tidspunkt skaber større værdi for aktionærerne ved at allokere ressourcerne til direkte og målrettede kommunikations- og IR-aktiviteter frem for en aftalebaseret market maker-ordning.

PEG har derfor valgt ikke at indgå aftale med en ny liquidity provider ved den nuværende aftales udløb.

Sidste handelsdag med Danske Bank som liquidity provider er den 31. december 2025.

Selskabet gør opmærksom på, at denne ændring teknisk set kan påvirke likviditeten i PEG’s aktie, herunder bid-ask-spændet, da der fra årsskiftet ikke længere vil være en ekstern aktør, der er forpligtet til at stille købs- og salgskurser.

Beslutningen ændrer ikke ved PEG’s overordnede strategiske retning for selve forretningsudviklingen.

Yderligere oplysninger:

Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand, Tlf. +45 2622 7222

Christian Tange, CEO, Tlf. +45 29 48 84 17

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group (PEG) er et dynamisk investerings- og udviklingsselskab inden for Life Science og er noteret på Nasdaq Copenhagen. PEG identificerer, opkøber og

videreudvikler innovationsprojekter inden for lægemidler, MedTech og andet medicinsk udstyr med særligt fokus på tidlige innovationsprojekter – især dem, der udspringer af skandinaviske forskningsinstitutioner. Gennem strategisk kapitalallokering, stærk governance med et dedikeret investeringsudvalg og et omfattende industrinetværk arbejder PEG for at omsætte banebrydende idéer til virkningsfulde sundhedsløsninger og produkter. Selskabet har som mål at opbygge en balanceret portefølje, der skaber løbende værdi og understøtter langsigtet vækst – til gavn for patienter, sundhedssystemer og investorer.

