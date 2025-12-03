Elis poursuit le développement de son réseau

avec l’acquisition de Muller en France

Puteaux, le 3 décembre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% du Groupe JP Muller (« Muller »).

Situé en France, à une dizaine de kilomètres de Bâle, Muller opère une blanchisserie moderne et emploie environ 50 employés. L’entreprise propose des services de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration dans toute la région Grand-Est de la France, mais aussi dans les environs de Bâle en Suisse.

Cette acquisition, qui a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 7 millions d’euros, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er décembre 2025.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

