Bitget תומכת בכדורגל עממי בטורניר הנוער של LALIGA במנילה





ויקטוריה, סיישל, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השתתפה בטורניר הנוער של LALIGA במנילה, ותמכה באחד מאירועי הכדורגל העממיים המרגשים ביותר באסיה שמתמקד בקידום ספורט, קהילה וחברות. הטורניר, שהתקיים בין ה-14 ל-16 בנובמבר באצטדיון האתלטיקה של ניו קלארק סיטי, קיבץ אליו יותר מ-7,000 שחקנים צעירים, משפחות ומאמנים לשלושה ימים של תחרות, רוח קהילתית ופיתוח נוער.



הנוכחות של Bitget התמקדה ביצירת מרחב מזמין להורים ולילדים דרך יוזמת Blockchain4Youth שלה. הדוכן כלל פעילות משחקי פנדלים פשוטים שבה הילדים יכלו להירגע בין המשחקים, וניסיונות מוצלחים זכו לכיבוד חינם ופריטים ממותגים של LALIGA x Bitget. עבור משפחות רבות, זה הפך לנקודת מפגש קלה, שהציעה צל, מים ורגעי כיף בתוך לוח טורנירים עמוס.

האירוע תוכנן אך ורק סביב ערך הקהילה. Bitget בחרה לתמוך באירוע שהתמקד במשמעת, עבודת צוות וספורטיביות, תכונות הקשורות קשר הדוק ליוזמות העצמת הנוער הוותיקות של החברה, ולא להציג מוצרים או פלטפורמות. במהלך סוף השבוע, הדוכן משך תורים ארוכים של משתתפים צעירים, מה שחיזק את האווירה החגיגית של הטורניר ויצר נקודות מגע חיוביות עם הורים וקהילות כדורגל מקומיות.

"תמיד האמנתי שהאהבה לכדורגל מתחילה מוקדם, לעיתים קרובות ברחובות או במגרשים בדיוק כאלה," אמר איגנסיו אגירה (Ignacio Aguirre), מנהל השיווק הראשי של Bitget. "להיות חלק מטורניר הנוער של LALIGA חשוב לנו מאוד כי זה אומר לתמוך בתשוקה בגיל שבו היא הכי חשובה. הילדים האלה משחקים בשמחה, שאפתנות ודמיון, אותן תכונות שמעצבות עתיד גדול, בין אם בספורט או מעבר לו".

לאחר חגיגות יום המשחק, מסיבות צפייה ויוזמות הסברה בבתי הספר לאורך כל השנה, פעילות זו הייתה השלב האחרון בשותפות הרחבה יותר של Bitget עם LALIGA ברחבי אסיה. בהתחשב בכך שהפיליפינים מציעה את אחת מקהילות הספורט הפעילות ביותר בדרום מזרח אסיה, ל-Bitget הייתה הזדמנות לתרום בשקט ובחיוביות לתחרות, ולטפח קשרים תרבותיים מבלי להשתמש במסרים מסחריים.

שותפויות כאלה מדגימות את אמונתה של Bitget שטכנולוגיה ותרבות משגשגות כאשר הן שורשיות בקהילות אותנטיות, כשהן ממשיכות להתפתח להחלפה אוניברסלית מקיפה (UEX). אחת האסטרטגיות החשובות ביותר לטיפוח אמון ופיתוח צעירים באזור היא עדיין לתמוך בספורט הנוער.

