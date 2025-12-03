ビットゲット、マニラで開催されたラ・リーガ・ユーストーナメントで草の根サッカーを支援

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、マニラで開催されたラ・リーガ (LALIGA) のユーストーナメント (Youth Tournament) に参加し、スポーツ、コミュニティ、仲間意識の促進に焦点を当てた、アジアで最もエキサイティングな草の根サッカーイベントの一つを支援した。11月14日から16日にかけてニュークラークシティ陸上競技場 (New Clark City Athletics Stadium) で開催された同トーナメントには7,000人以上のジュニア選手、家族やコーチが集結し、3日間にわたり競技、コミュニティ精神、青少年育成を推進した。

ビットゲットは、その中心的活動として、ブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth) イニシアチブを通じて、親子たちを歓迎するスペースを提供した。このブースではシンプルなペナルティキックのアクティビティを開催し、試合の合間に子供たちがリラックスできる場を提供し、ゴールを決めた参加者には、無料の軽食とラ・リーガ×ビットゲットの共同ブランドグッズを贈呈した。日陰や飲み水、そして楽しいひとときを提供し、多くの家族が多忙な大会スケジュールの中で気軽に集まれる場所となった。

このイベントは、コミュニティ価値のみに注目して設計された。ビットゲットは、プロダクトやプラットフォームの展示ではなく、同社の長年にわたる青少年支援活動と密接に関わる、規律、チームワーク、スポーツマンシップという資質を中心とするイベントを支援することを選択した。このブースには、週末を通じて若い参加者たちの長い列ができ、大会の祝祭的な雰囲気を盛り上げると同時に、保護者や地域のサッカーコミュニティとのポジティブな接点を創出した。

ビットゲットの最高マーケティング責任者であるイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) は、次のように述べている。「私は常に、サッカーへの愛はこうした街角やグラウンドで始まり、幼い頃から育まれるものだと確信してきました。ラ・リーガのユーストーナメントに参加することで、最も重要な年齢層に対してこの情熱を支えることができるため、当社にとっても大きな意味を持っています。子供たちは、スポーツであっても、それ以外であっても、素晴らしい未来を形作る資質である喜び、野心と想像力を持ってプレイします。」

試合日の祝祭や観戦パーティー、年間を通じた学校訪問活動に続き、今回のアクティベーションは、ビットゲットとラ・リーガのアジア全域における包括的パートナーシップの最新フェーズとなった。フィリピンが東南アジアで最も活発なスポーツコミュニティの1つであることを踏まえ、ビットゲットは商業的なメッセージを用いずに、静かに、かつ前向きにこの大会に貢献し、文化的な絆を育むチャンスを得た。

このようなパートナーシップは、ビットゲットが包括的なユニバーサル取引所 (UEX) へと発展を続ける中で、技術と文化は本物のコミュニティに根ざすことで繁栄する、という確信を実証している。同地域における信頼醸成と若者の育成において最も重要な戦略の1つは、依然として青少年スポーツを支援することである。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

