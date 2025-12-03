Bitget, 마닐라 LALIGA 유스 토너먼트에서 유소년 축구 저변 확대 지원

빅토리아 세이셸, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 스포츠·커뮤니티·우정을 촉진하는 아시아에서 가장 활기찬 유소년 축구 행사 중 하나인 LALIGA 유스 토너먼트 (LALIGA's Youth Tournament)마닐라 대회에 참여했다. 11월 14일부터 16일까지 뉴 클락 시티 육상 경기장에서 열린 이번 대회에는 7,000명 이상의 유소년 선수, 가족, 코치가 모여, 3일간 경쟁과 공동체 정신, 그리고 청소년 성장의 장을 마련하였다.

Bitget의 참여는 Blockchain4Youth 이니셔티브를 통해 부모와 아이들을 위한 친근하고 따뜻한 공간을 만드는 데 초점을 맞추었다. Bitget 부스에는 아이들이 경기 사이에 쉬어갈 수 있도록 간단한 페널티킥 체험 공간이 마련되었고, 성공한 참가자들에게는 무료 음료와 LALIGA x Bitget 브랜딩 아이템이 제공되었다. 많은 가족들에게 이 부스는 대회 기간 동안 자연스러운 만남의 장소가 되었으며, 그늘과 물, 그리고 빽빽한 경기 일정 속의 작은 즐거움을 제공하는 공간이 되었다.

이번 행사는 순수하게 지역 커뮤니티의 가치를 중심에 두고 기획되었다. Bitget은 자사 제품이나 플랫폼을 홍보하기보다, 규율·팀워크·스포츠맨십이라는 회사의 오랜 청소년 역량 강화 이니셔티브와 맞닿아 있는 가치에 초점을 둔 행사 후원을 선택했다. 주말 내내 Bitget 부스에는 많은 어린 참가자들이 줄을 이었고, 이는 대회의 축제 분위기를 강화하는 동시에 학부모와 지역 축구 커뮤니티와의 긍정적인 접점을 만들어냈다.

Bitget 최고마케팅책임자(CMO) 이그나시오 아기레(Ignacio Aguirre)는 “축구에 대한 사랑은 어릴 때 시작된다고, 그리고 종종 지금 이곳처럼 동네 거리나 운동장에서 비롯된다고 늘 믿어 왔다.”라며 “LALIGA 유스 토너먼트에 함께하게 된 것은 우리에게 매우 의미 있는 일이다. 바로 이런 나이에 싹트는 열정을 응원하는 것이기 때문이다. 이 아이들은 기쁨, 열정, 상상력으로 경기에 임하고, 그것이야말로 스포츠뿐 아니라 인생 전반에서 위대한 미래를 만드는 자질이라고 믿는다.”라고 의미를 부여했다.

한 해 동안 이어진 매치데이 축제, 단체 관람 행사, 학교 방문 활동에 이어, 이번 현장 참여는 Bitget이 아시아 전역에서 진행 중인 LALIGA와의 폭넓은 파트너십의 가장 최근 단계였다. 필리핀은 동남아시아에서 가장 활발한 스포츠 커뮤니티 중 하나이기 때문에, Bitget은 상업적 메시지를 사용하지 않고도 대회에 조용하지만 긍정적인 방식으로 기여하며 문화적 유대감을 형성할 수 있었다.

이러한 파트너십은 Bitget이 진정성 있는 커뮤니티에 뿌리를 둘 때 기술과 문화가 함께 성장한다는 확신을 보여주는 사례이기도 하다. 또한 Bitget이 유니버설 거래소(UEX)로 발전해 나가는 과정에서 중요한 전략 중 하나는 여전히 청소년 스포츠 지원을 통해 신뢰를 구축하고 지역 청소년을 성장시키는 것이다.

