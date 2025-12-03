Bitget Menyokong Bola Sepak Akar Umbi di Kejohanan Belia LALIGA di Manila

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Belia LALIGA di Manila, sekali gus menyokong salah satu acara bola sepak akar umbi paling berpengaruh di Asia yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan sukan, komuniti dan semangat persahabatan. Diadakan dari 14–16 November di New Clark City Athletics Stadium, kejohanan ini menghimpunkan lebih 7,000 pemain muda, keluarga dan jurulatih selama tiga hari berturut-turut yang dipenuhi dengan pertandingan kompetitif, aktiviti komuniti dan pembangunan belia.

Penglibatan Bitget memberi tumpuan kepada penyediaan ruang mesra untuk ibu bapa dan anak-anak melalui inisiatif Blockchain4Youth. Reruai Bitget menampilkan aktiviti sepakan penalti ringkas di mana kanak-kanak boleh berehat antara perlawanan. Sekiranya percubaan itu berjaya, peserta akan diberi ganjaran berupa minuman percuma serta barangan berjenama LALIGA x Bitget. Bagi banyak keluarga, ia menjadi titik pertemuan yang mudah, menawarkan tempat berteduh, air minuman serta detik-detik menyeronokkan di tengah jadual kejohanan yang padat.

Acara ini direka sepenuhnya berasaskan nilai komuniti. Bitget memilih untuk menyokong sebuah acara yang menekankan disiplin, kerjasama berpasukan dan semangat kesukanan — kualiti yang berkait rapat dengan inisiatif pemerkasaan belia syarikat yang telah lama dijalankan — berbanding menonjolkan produk atau platform. Sepanjang hujung minggu, reruai Bitget menarik barisan panjang peserta muda, sekali gus mengukuhkan suasana meriah kejohanan sambil mewujudkan sentuhan positif bersama ibu bapa dan komuniti bola sepak tempatan.

"Saya sentiasa percaya bahawa rasa cinta terhadap bola sepak bermula sejak usia muda, selalunya di jalanan atau di padang seperti ini," ujar Ignacio Aguirre, Ketua Pegawai Pemasaran Bitget. "Penglibatan dalam Kejohanan Belia LALIGA amat bermakna bagi kami kerana ia berkaitan dengan menyokong semangat pada usia yang paling penting. Kanak-kanak ini bermain dengan penuh kegembiraan, cita-cita dan imaginasi — kualiti yang membentuk masa depan gemilang, sama ada dalam sukan mahupun bidang lain."

Sepanjang tahun, Bitget telah melaksanakan pelbagai aktiviti termasuk sambutan hari perlawanan, parti tontonan dan program jangkauan sekolah. Aktivasi kali ini merupakan fasa terbaharu dalam kerjasama lebih luas Bitget bersama LALIGA di seluruh Asia. Memandangkan Filipina merupakan salah satu komuniti sukan paling aktif di Asia Tenggara, Bitget berpeluang menyumbang secara senyap tetapi positif kepada pertandingan ini, sekali gus mengukuhkan hubungan budaya tanpa menggunakan mesej komersial.

Kerjasama seperti ini membuktikan keyakinan Bitget bahawa teknologi dan budaya mampu maju apabila berteraskan komuniti yang autentik, sambil syarikat terus berkembang sebagai Universal Exchange (UEX) yang menyeluruh. Menyokong sukan belia kekal sebagai salah satu strategi paling penting untuk memupuk kepercayaan dan membangunkan generasi muda di rantau ini.

