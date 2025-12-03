Bitget 於馬尼拉 LALIGA 青年錦標賽支持基層足球發展

塞舌爾維多利亞, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 參與了在馬尼拉舉行的 LALIGA 青年錦標賽，支持亞洲其中一項致力推廣體育、社區及情誼的令人振奮基層足球活動。賽事於 11 月 14 至 16 日在新克拉克市體育場舉行，匯聚超過 7,000 名年輕球員、家庭及教練，共度三天充滿激烈競賽、社區精神及青年發展的時光。

Bitget 以其 Blockchain4Youth 計劃為核心，致力創建溫馨的親子交流空間。攤位設有易玩的十二碼射門活動，讓小朋友在比賽之間得以放鬆一下，成功入球的話可獲贈免費茶點及 LALIGA x Bitget 品牌紀念品。對很多家庭而言，這是一個方便又愜意的聚會之處，在緊湊的比賽日程中提供遮蔭、飲用水和歡樂時光。

活動設計全以社區價值為本。Bitget 選擇支持的活動以紀律、團隊合作及體育精神為核心，這些特質與公司長期推動的青年賦權計劃緊密相連，而非展示產品或平台。週末期間，年輕參與者在攤位前大排長龍，不僅增強了錦標賽的節慶氣氛，同時也與家長及本地足球社群建立了正面的聯絡點。

Bitget 市場總監 Ignacio Aguirre 表示：「我一直認為，對足球的熱愛始於幼年，通常正是在這樣的街頭或球場上萌生。參與 LALIGA 青年錦標賽對我們而言意義非凡，因為這正是在最關鍵的年紀培養心中熱愛。孩子滿懷喜悅、抱負及想像力參與比賽，這些正是塑造美好未來的特質，無論在體育界或其他領域都能大放異彩。」

在歷經全年的賽日慶祝活動、觀賽派對及學校外展計劃後，是次活動是 Bitget 與 LALIGA 在亞洲廣泛合作夥伴關係的最新階段。菲律賓是東南亞其中一個最活躍的體育社群，因此 Bitget 得以默默積極正面地為競賽出力，在不借助商業訊息的情況下培養文化連繫。

如此的合作夥伴關係印證了 Bitget 的理念：科技與文化唯有植根於真實社群中才能蓬勃發展，同時公司正不斷發展為全面的全景交易所。促進信任和培養本地青年的一大關鍵策略，依然是推動青少年運動。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX) ，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

