Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 03. december 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.
|Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.
|I alt, maksimalt
|Ændring ift. gældende satser
|DK0060244242
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|0,04
|0,17
|0,21
|-0,02
|DK0015971675
|Japan, klasse DKK d
|0,04
|0,04
|0,08
|-0,02
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.
|Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.
|I alt, maksimalt
|Ændring ift. gældende satser
|DK0060244242
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|0,04
|0,17
|0,21
|-0,02
|DK0015971675
|Japan, klasse DKK d
|0,04
|0,04
|0,08
|-0,02
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products