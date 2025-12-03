Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 03. december 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,17 0,21 -0,02 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02





Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,17 0,21 -0,02 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02









Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products