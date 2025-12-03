Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

 | Source: Danske Invest Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 03. december 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,170,21-0,02
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,040,040,08-0,02


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,170,21-0,02
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,040,040,08-0,02



Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


Recommended Reading