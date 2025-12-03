Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.
- Benchmark er opdateret for afdeling Horisont Pension Basis - Akkumulerende KL, Horisont Pension 2030 - Akkumulerende KL og Horisont 2040 - Akkumulerende KL
- Definitionen af kreditrisiko er opdateret under afsnit 6 om Afdelingernes/andelsklassernes risici.
- Tabellen under afsnit 4.5.4 om Eksklusioner er opdatereret i forhold til ”Forventet reduktion af investerbart univers som følge af eksklusioner” som følge af tidligere benchmark ændringer for en række afdelinger.
- Herudover er SPU-eksklusionen fjernet fra tabellen under afsnit 4.5.4 om Eksklusioner for afdeling Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL og Nye Markeder Obligationer KL.
- I bilag 1 og bilag 2 er emissions- og indløsningspriser opdateret for en række afdelinger.
Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring