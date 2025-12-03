KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 3.12.2025 KLO 11:00

Kalmar ja Patrick Terminals solmivat uuden 10-vuotisen strategisen toimitussopimuksen

Kalmar on solminut uuden 10-vuotisen strategisen toimitussopimuksen Patrick Terminalsin kanssa. Toimitussopimus vahvistaa yli kahden vuosikymmenen ajan kestänyttä kumppanuutta, joka on ollut merkittävä Australian johtavalle konttiterminaalioperaattorille. Sopimus julkistettiin Patrickin Brisbanen AutoStrad-terminaalin automatisoitujen konttilukkitoimintojen 20-vuotisjuhlassa.

Pitkäaikainen sopimus vahvistaa Kalmarin asemaa kestävien materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden johtavana maailmanlaajuisena toimittajana ja lujittaa laite- ja automaatioinvestointeihin tähtäävää kumppanuutta. Yhteistyö tukee Patrickin kehityssuunnitelmaa, johon kuuluvat toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä terminaalien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Kalmarin sitoutuminen vahvan ja ammattitaitoisen paikallisen automaatiotiimin ylläpitämiseen Australiassa on keskeinen osa sopimusta. Se varmistaa jatkuvan tuen nykyisille ja tuleville automaatioprojekteille Patrickin terminaaliverkostossa.

Michael Jovicic, toimitusjohtaja, Patrick Terminals: ”Patrick Terminals jatkaa mielellään tiiviistä yhteistyötä Kalmarin kanssa. Tavoitteena on hyödyntää kahden vuosikymmenen johtavaa automaatio-osaamista ja tuoda seuraavan sukupolven suorituskykyä konttilukkitoimintoihin. Näin tuemme Australian toimitusketjun kasvavia vaatimuksia.”

Karri Keskinen, globaalin myynnin johtaja, Kalmar (Oseanian johtaja, Kalmar 1.1.2026 alkaen): Yhteinen sitoutumisemme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen on hienoa. Tämä strateginen kumppanuus vahvistaa entisestään mahdollisuuksia tarjota tehokkaita ja kilpailukykyisiä konttilukkiratkaisuja Oseanian alueella.”

