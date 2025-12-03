



(Selskabsmeddelelse 34/2025)

Vi har beregnet de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026, før de er endelige.

Udbyttet for Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL kan i henhold til prospektet ændre sig frem til 30 november 2025. Et eventuelt udbyttet fra denne afdeling forventes udbetalt medio december 2025 og er endeligt, når det er udbetalt.

Udbytterne i de øvrige afdelinger / andelsklasser forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbytterne går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.

Afdelinger og andelsklasser, som ikke fremgår af tabellen, forventes ikke at betale udbytte for 2025.

ISIN Afdelingsnavn Forventet udbytte i DKK pr. andel DK0015916225 Sydinvest Korte Obligationer A DKK 3,00 DK0060585073 Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 2,60 DK0016271042 Sydinvest Fonde KL 2,00 DK0061806981 Sydinvest Formue Obligationer A DKK 1,90 DK0016231921 Sydinvest HøjrenteLande A DKK 2,30 DK0060409266 Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK 2,50 DK0061541232 Sydinvest Indeks Danmark A DKK 3,10 DK0010270776 Sydinvest USA Value A DKK 3,70 DK0010101740 Sydinvest Global Value A DKK 8,30 DK0015323406 Sydinvest Europa Value A DKK 9,20 DK0060033116 Sydinvest Indeks Tyskland KL 5,20 DK0061111572 Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL1 19,50 DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten A DKK 0,40 DK0060499663 Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK 4,00 DK0061533643 Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK 4,50 DK0062382628 Sydinvest Megatrends A DKK 10,60 DK0061281490 Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL 2,00

1 Afdelingen følger et indeks, som bliver rebalanceret i december. Rebalanceringen kan medføre realisation af kursgevinster / tab, som påvirker den endelige udlodning.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing

Direktør

Tlf. 74 37 33 01