Bitget משפרת את המסחר באסימוני מניות עם הגירה לרשת BSC

ויקטוריה, סיישל, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, לוקחת את המסחר באסימוני מניות לשלב הבא על ידי העברת אסימוני המניות (סדרת Ondo) שלה מרשת ה-Ethereum לרשת BSC (BEP20) המציעה ביצועים גבוהים. המהלך נועד לשפר את חוויית המשתמש ולהפחית עלויות, והפלטפורמה גם האריכה את מבצע המסחר ללא עמלות עד 16 בינואר, 2026.

השינוי מספק תועלות אמיתיות למשתמשים, ומאפשר עסקאות מהירות יותר בעלויות נמוכות יותר, וחוויה חלקה יותר עבור מיליוני הסוחרים באסימוני מניות כמו Nvidia ו-Tesla. החל מהיום, כל עסקת מניות מבוססת אסימוני מניות תורץ באופן אוטומטי על BSC, תוך ביטול עמלות הגז המכבידות של Ethereum. בשילוב עם אפס עמלות עסקה, שינוי זה מניח יותר כסף בכיסם של הסוחרים.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, שיתפה: "זה באמת עניין של הקשבה לקהילה שלנו והעברת מה שחשוב להם ביותר. BSC מעניקה לסוחרים שלנו את המהירות והיעילות הכלכלית שהם צריכים כדי להצליח, ועל ידי הארכת המבצע ללא עמלות עד ינואר, אנו דואגים שלכל אחד יהיה זמן לחוות את היתרונות ממקור ראשון. אנחנו רוצים להסיר את המחסומים שמפריעים לחוויות מסחר מצוינות. כשמשתמשים שלנו מנצחים, כולנו מנצחים."

התזמון לא יכול היה להיות טוב יותר. נתונים אחרונים מראים כי נפח המסחר באסימוני מניות זינק ב-446%, מה שמדגים ביקוש נפיץ למסחר נגיש במניות בתוך האקוסיסטם הקריפטוגרפי. צמיחה זו מדגישה שינוי מהותי באופן בו משתמשים רוצים לעסוק בשווקים המסורתיים: בצורה חלקה, משתלמת ובתנאים שלהם. על ידי המעבר ל-BSC, Bitget מגיבה ישירות לעניין הגובר הזה, ומבטיחה שמשתמשים יוכלו לסחור באסימוני מניות כמו Nvidia, טסלה, מיקרוסופט ואמזון בצורה יעילה יותר, תוך שמירה על יותר כסף בכיסם באמצעות עלויות רשת מופחתות.

המבצע ללא תשלום, שאמור לפוג ב-6 בדצמבר, הוארך עד 16 בינואר 2026. זה מעניק למשתמשים מעל חודש של מסחר ללא עמלות על מניות אסימונים, בלי עמלות עסקה, בלי עמלות דלק, ובלי עמלות נסתרות על כל סוג עסקה (קנייה, מכירה, הגבלה או פקודות שוק). זו חלון משמעותי למשתמשים לחוות את הפלטפורמה המשופרת ולראות את היתרונות בעצמם.

המעבר ל-BSC מסמן צעד נוסף בחזון ה-UEX של Bitget, בניית פלטפורמה אחת שבה למשתמשים יש גישה לנכסי קריפטו, מניות אסימונים מסומנים ונכסים אמיתיים ללא חיכוכים. על ידי גישור בין שווקים מסורתיים ודיגיטליים עם עלויות נמוכות יותר וביצוע מהיר יותר, Bitget בונה סביבת השקעות מאוחדת שבה 120 מיליון המשתמשים שלה יכולים לנוע מהר יותר, חכם וחלק בין עולמות פיננסיים.

לפרטים נוספים, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו עבור עד כ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של ™MotoGP, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה לעיתונות זו זמינה ב- http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9d9d3bd-4cbe-4897-8661-e8e9f28611d7